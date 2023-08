Cambodge: le roi nomme officiellement Hun Manet Premier ministre

Le roi du Cambodge a officiellement nommé Hun Manet au poste de Premier ministre, succédant à son père Hun Sen, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans.

Quelques jours après une victoire écrasante aux élections législatives controversées de juillet, Hun Sen, âgé de 70 ans, a annoncé démissionner de son poste de Premier ministre au bénéfice de son fils de 45 ans.

Le scrutin a été largement qualifié de simulacre de démocratie après l'exclusion de la principale force d'opposition, le Parti de la bougie, quelques semaines avant le vote pour ne pas s'être enregistré correctement auprès de la commission électorale. Le Parti du peuple cambodgien (CPP) au pouvoir a remporté 120 des 125 sièges de la chambre basse.

Faisant suite à une demande de Hun Sen, le roi Norodom Sihamoni « nomme le Dr Hun Manet Premier ministre du Royaume du Cambodge pour le 7ᵉ mandat du Parlement », selon un décret royal publié ce lundi 7 août.

Reste maintenant à Hun Manet et à son gouvernement la formalité d'obtenir, le 22 août, un vote de confiance au Parlement, ce qui devrait être une formalité. La quasi-totalité des nouveaux députés sont issus du CPP et totalement acquis à la cause de Hun Sen.

Arrivé au pouvoir en 1985, ce dernier est accusé d'avoir fait reculer les libertés fondamentales et utilisé le système judiciaire pour museler ses adversaires, jetés par dizaines en prison au cours de ses mandats. Ses détracteurs affirment que son règne a également été marqué par la destruction de l'environnement et une corruption endémique.

Le Cambodge est classé 150ᵉ sur 180 dans l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. En Asie, seules la Birmanie et la Corée du Nord sont moins bien classés.

« Ce n'est pas encore la fin » de Hun Sen

Cela fait plus d'un an que Hun Sen parlait de transmettre le pouvoir à son fils aîné, qui a joué un rôle de premier plan dans la campagne pour les législatives de juillet. Mais Hun Sen a clairement fait savoir qu'il avait l'intention d'exercer une influence, même après son départ, écartant ainsi tout changement d'orientation. « Ce n'est pas encore la fin », a-t-il posté lundi à la suite de la nomination de son fils, ajoutant qu'il continuerait à exercer d'autres fonctions au moins jusqu'en 2033.

Il sera d'abord président du Sénat, numéro 2 dans le protocole après le roi Norodom Sihamoni, qu'il remplacera comme chef de l'État lorsque celui-ci sera à l'étranger.

Son rival de toujours, Sam Rainsy, exilé en France, a déclaré que les espoirs des Cambodgiens d'avoir plus de liberté sous Hun Manet ou qu'il puisse éloigner le pays de son principal bienfaiteur, la Chine, n'étaient pas fondés.

(avec AFP)

