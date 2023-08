Inde: la justice accuse les autorités de mener un «nettoyage ethnique» dans l'Haryana

En Inde, une Cour régionale de l’État de l’Haryana, près de New Delhi, vient d’accuser les autorités de mener ce qui ressemble à un « nettoyage ethnique » en démolissant arbitrairement des bâtiments appartenant aux musulmans. Une démolition qui intervient après de violents affrontements entre hindous et musulmans dans le même État la semaine dernière.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

L'État de l'Haryana a subi la semaine dernière des violences religieuses entre hindous et musulmans, et comme mesure punitive, le gouvernement nationaliste hindou a immédiatement lancé la démolition de centaines de maisons et commerces dans ce district à forte concentration de musulmans.

Au total, 400 maisons et commerces ont été détruits en quatre jours, à coups de bulldozer, dans le district de Nuh secoué par les affrontements religieux. Le ministre régional de l’Intérieur appelle cela le « traitement » contre ces violences. Un traitement arbitraire, car les habitants affirment n’avoir reçu aucune information préalable, comme la loi l’oblige si ces bâtiments étaient illégaux, et surtout car aucune Cour n’a prouvé le lien entre leurs résidents et ces violences, et encore moins autorisé une telle punition collective.

Mais c’est surtout le message qui est effrayant: les résidents touchés sont principalement des musulmans, alors que l’essentiel des hindouistes impliqués dans les violences venaient de l’extérieur de ce district, et leurs maisons auraient donc été moins ou pas touchées. C’est pour cela que la Cour régionale a ordonné la suspension de ces démolitions, craignant un « nettoyage ethnique ».

Mais ce cas n'est pas un cas isolé puisque cette même technique du bulldozer est utilisée dans d’autres États dirigés par les nationalistes hindous, pour donner l’image d’une justice expéditive, surtout quand les accusations portent sur des musulmans.

