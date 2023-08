De nombreuses voix s'élèvent pour la libération immédiate de Lu Siwei, un célèbre avocat chinois

Un groupe d'une centaine d'ONG internationales se mobilise pour la libération immédiate d'un célèbre avocat chinois, Lu Siwei, spécialiste des droits humains qui aurait été arrêté le 28 juillet 2023 au Laos.

Radié du barreau en janvier 2021 pour des propos tenus en ligne et qui auraient, selon Pékin, «mis en danger la sécurité nationale», Lu Siwei s'expose à un «risque grave de torture et de traitement inhumain», soulignent les ONG (image d'illustration).

Marie Holzman, sinologue, présidente de Solidarité Chine, une association créée en 1989 après les massacres de la place Tiananmen, est cosignataire de la déclaration en faveur de Lu Siwei : c'est un avocat « très connu pour avoir défendu toute sorte de gens brimés par le gouvernement chinois, par exemple des expropriations de paysans, des gens qui ont soutenu le mouvement démocratique de Hong-Kong. Et à cause de cela, il avait en quelque sorte été démis de ses fonctions. On lui avait enlevé sa patente d’avocat en 2021. Donc, c’est une catégorie très spéciale, ils étaient peut-être un millier il y a une dizaine d’années et maintenant, il n’y en a quasiment plus. Une partie d’entre eux est toujours en prison. Les autres, les plus célèbres ont émigré. »

« Ce qui est très inquiétant dans le cas de Lu Siwei, poursuit Marie Holzman, c’est qu’on voit que maintenant non seulement les avocats chinois peuvent être arrêtés n’importe où, n’importe comment, en Chine mais aussi lorsqu’ils tentent de fuir de façon tout à fait légale d’ailleurs, par l’intermédiaire de pays voisins de la Chine et que là aussi ils peuvent être interceptés, puis renvoyés en Chine, puis mis en prison. Nous sommes déjà plus de 95 associations défenseur des droits de l’homme qui demandons au gouvernement laotien d’intervenir pour permettre à monsieur Lu Siwei de quitter en toute sécurité le territoire du Laos, et de se rendre en Thaïlande ».

