L'incendie à Hawaï est «la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire de l'État», selon les autorités

« C’est certainement la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire de l'État », estime le gouverneur d’Hawaï, Josh Green. Le bilan des incendies sur l’île de Maui, atteint au moins 55 morts, mais les recherches se poursuivent et le bilan devrait encore s’alourdir.

Publicité Lire la suite

Vue du ciel, Lahaina est un amas de cendres, des immeubles au bord de l’océan calcinés, une ville presque rasée, un centre historique totalement détruit. C’est dans cette région, à l’ouest de l’île de Maui que se concentrent les recherches pour retrouver des survivants après l’incendie qui a ravagé l’île de Maui dans le Pacifique. Impossible de dresser un bilan définitif : les autorités estiment à un millier le nombre de disparus, mais combien parmi eux sont morts ? Difficile à dire tant la communication est compliqué dans des parties de l’île encore privées d’électricité ou de téléphone.

« Je pense que le bilan peut encore s’alourdir, parce qu’il ne concerne que les personnes retrouvées à l’extérieur des bâtiments incendiés », a déclaré, le vendredi 11 août, le maire de l’île, Richard Bissen. Nous n’avons pas pu encore accéder à l’intérieur des bâtiments, on attend l’arrivée des secours de l’agence américaine fédérale spécialisée dans les situations d’urgence (Fema) équipés pour mener ces opérations.

« Pour l’instant, explique le maire, on se concentre sur les disparus. On veut réunir les familles. On veut donner à chacun des informations : savoir si elles sont dans des abris ou si elles figurent parmi ceux qui ont péri. »

14 000 évacuations par avion jeudi

Alors que tous les feux ne sont pas encore maitrisés, résidents et touristes continuent d’évacuer les zones sinistrées pour regagner des centres d’urgence ou l’aéroport de Maui. Les autorités locales ont enregistré 14 000 évacuations par avion ce jeudi 10 août. Ce vendredi, le porte parole de la Maison Blanche a décrété l’état d’urgence qui devrait permettre de débloquer des fonds pour les secours, l’hébergement d’urgence et la reconstruction.

Ces incendies ravageurs interviennent au milieu d'un été marqué par une série d'événements météorologiques extrêmes, partout sur la planète. « Bon nombre des conditions qui ont permis à l'incendie de se propager aussi rapidement sont compatibles avec le changement climatique, décrypte Erica Fleishman, directrice à l’institut de recherche sur le changement climatique de l'Oregon. Une grande partie de l'île de Maui est actuellement en état de sécheresse. Sur place, la végétation sauvage a été remplacée par d’autres plantes comme des graminées qui brulent plus facilement. C’est vrai qu’une partie de la végétation n’est probablement pas aussi résistante qu’elle aurait pu l’être dans le passé […]. À Hawaï, on observe également des changements à plus long terme au niveau des précipitations, de sorte qu'il fait à la fois plus chaud et, à certains endroits, un peu plus sec ».

À lire aussiÉtats-Unis: Hawaï ravagé par les flammes, des dizaines de morts et des milliers d'évacuations

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne