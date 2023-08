Malaisie: les élections fédérales, un bon test pour le Premier ministre

Le gouvernement veut séduire les conservateurs avant les élections fédérales

En Malaisie, les vendeurs de montres aux couleurs arc-en-ciel LGBT+ du fabricant Swatch, sont désormais passibles de trois ans de prison ferme. Toute personne portant ou distribuant ce type de montre est également passible d'une amende de 3 800 euros. Cette décision du gouvernement malaisien, a été annoncée, jeudi 10 août. « Le gouvernement s'est engagé à empêcher la diffusion d'éléments qui pourraient porter atteinte à la morale », a précisé le ministère de l’Intérieur…

Pour rappel, l'homosexualité est illégale, et passible de poursuites et de châtiments corporels dans ce pays. Cette décision du gouvernement du Premier Ministre Anwar Ibrahim intervient juste avant les élections.

Pour l’activiste LGBT+ malaisien, Gavin Chow, cette nouvelle loi est surtout un moyen de séduire le vote conservateur. « En fait, ce n'est pas une loi qui a été passée au Parlement. C'est une note officielle qui a été faite par le ministère de l'Intérieur en réponse à la méprise qui est arrivée à Swatch en mai 2023. Donc, je pense qu'en mai dernier, quand ils ont conduit l'opération et confisqué les montres Swatch, ils n'étaient pas capables de produire une note officielle pour justifier l'interdiction à ce moment-là. Donc, ils ont fait ça seulement trois mois après, en réponse à ce qui devait être les raisons de cette opération ou interdiction. Je pense que le gouvernement essaie de faire ça maintenant et de publier cette note officielle dans un laps de temps assez pratique, parce que ce sont les élections dans six États et c'est donc un moyen de ramener les problématiques LGBT+ sur le devant de la scène, encore une fois. » a-t-il déclaré à RFI.