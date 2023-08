Féminicides: en Corée du Sud, le drame du métro de Séoul a fait bouger les consciences mais beaucoup reste à faire

Féminicides, c'est le mot qui qualifie les meurtres ou suicides forcés de femmes parce que précisément, elles sont femmes. RFI vous propose des témoignages victimes de ces violences, en France et dans d'autres pays, comme la Corée du Sud où, il y a onze mois jour pour jour, un féminicide choquait profondément le pays et ouvrait un débat sur le harcèlement dont sont victimes les Sud-Coréennes.

avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Il y a onze mois, une employée du métro de Séoul a été tuée dans les toilettes d’une station par un collègue qui la harcelait depuis plusieurs années. De nombreuses manifestations de protestation ont alors eu lieu et des voix se sont levées pour dénoncer un crime qui aurait pu être évité. Debout devant les toilettes du métro de Sindang, des Sud-Coréennes lisent les hommages à la jeune femme de 28 ans, poignardée par son harceleur. L’image de ce mémorial improvisé est devenue le symbole de la nécessité de protéger les victimes de harcèlement.

Un crime qui jusqu’en 2021 n’en était pas un. En juin, la loi a été modifiée afin de pouvoir condamner les coupables, même sans l’accord de la victime : auparavant, le harcèlement était puni d’une simple amende de 72 euros. Désormais, la loi prévoit entre trois et cinq ans de prison, mais pour les militantes, il est surtout nécessaire de protéger les victimes.

« Auparavant beaucoup de victimes de harcèlement avaient tendance à abandonner les poursuites par peur d’une vengeance de la part de l’auteur des faits, nous explique Haein Shim, militante au sein du mouvement féministe Haeil. Et à cause de cela, beaucoup d’entre eux évitent d’affronter les conséquences de leurs actes criminels en parvenant à des accords avec leurs victimes. »

En 2021, sur plus de 7.000 cas de harcèlement recensé par la police, seuls 5 % ont donné lieu à une incarcération. « Je pense que la récente révision de la loi contre le harcèlement marque un pas en avant, mais nous devons aller plus loin pour protéger les victimes et être certains que les harceleurs affrontent les vraies conséquences de leur crime. »

Pour cela, elle estime qu’il faut alourdir les peines, actuellement de trois ans de prison et 20.000 euros d’amendes. Mais aussi à ce que les victimes puissent bénéficier de protection durant la procédure comme de soutien psychologique.

