La justice de Hong Kong annule une partie de la condamnation de sept militants pro-démocratie

À Hong Kong, la condamnation pour sept militants pro-démocratie a été partiellement annulée lundi 14 août. Parmi eux se trouve le magnat et célèbre Jimmy Lai, fondateur de l'Apple Daily, journal critique du pouvoir chinois et contraint de fermer en 2021. Si les sept militants ne sont plus condamnés pour avoir organisé en 2019 une des plus grandes manifestations pro-démocratie à Hong Kong, le tribunal a confirmé leur condamnation pour y avoir participé.

La figure pro-démocratie hongkongaise Jimmy Lai marche dans une partie de la prison Stanley, à Hong Kong, le 28 juillet 2023. © Louise Delmotte / AP

Texte par : RFI Suivre