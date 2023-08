Afghanistan: la crise économique plonge les deux tiers de la population dans la survie

« Les politiques de pression sur les talibans ne marchent pas »

« Les organisations humanitaires en Afghanistan appellent la communauté internationale à leur parler, témoigne Mélissa Cornet, conseillère en plaidoyer humanitaire pour l’ONG Care, basée à Kaboul, au micro de Cléa Broadhurst du service international de RFI. Ni à collaborer, ni à les reconnaître, évidemment, mais à avoir un dialogue, parce qu’on est dans une situation où on sait très bien que les politiques de pression sur les talibans ne marchent pas. Donc, réussir à avoir un dialogue permet de réussir à trouver des solutions, malgré le fait qu’encore une fois, le contexte est extrêmement dramatique aujourd’hui. Nous devons travailler avec les autorités de facto, et c’est aussi via ce travail, via ce dialogue que nous pourrons réussir à trouver certaines solutions.

Pour donner un exemple, nous avons réussi à continuer, et même à étendre, un programme sur l’empouvoirement économique des femmes, donc nous réussissions à former des femmes, par exemple à la couture, à la broderie, pour qu’elles puissent continuer à avoir une activité économique qui leur permet de gagner de l’argent, de nourrir leur famille, etc. Ainsi, il y a encore certaines petites solutions qui restent possibles, malheureusement les organisations humanitaires ont un mandat limité, c’est pour ça qu’il reste important pour la communauté internationale de rester mobilisée, que ce soit pour financer les programmes humanitaires, mais aussi pour réussir à avoir un dialogue qui puisse permettre de trouver des solutions. »