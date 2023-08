Chine: suspension de la publication de chiffres sur le chômage des jeunes

Après des mois d’augmentation record du chômage des jeunes en Chine, le Bureau national des statistiques annonce ce mardi 15 août qu’il suspend ses publications concernant le nombre des sans-emploi, à compter de ce mois d’août. Un signe de plus de l’inquiétude concernant la santé de l’économie chinoise.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Comme avec les statistiques Covid supprimées le 25 décembre dernier en pleine flambée épidémique, le département de la propagande espère soulager le problème du chômage des jeunes d’un coup de baguette magique. En ce 15 août, abracadabra, les chiffres du chômage ont disparu ! Il est vrai que la courbe des diplômés sans emplois ne cesse de battre des records depuis le printemps. La barre des 21% de chômeurs chez les 16-24 ans a été franchie en juillet.

Restrictions de l’accès aux données économiques

Pour le Bureau national des statistiques, cette suspension est liée au « développement et au changement économiques et sociaux ». Plus généralement, les autorités entendent « optimiser le travail statistique ». Ce qui pourrait être suivi par une modification des critères du chômage, cela en mettant en avant notamment le fait qu’avec « le niveau d’éducation qui augmente (...), les jeunes passent plus de temps dans le système scolaire et par conséquent cela modifie l’étude de la population active ». C’est aussi et surtout une manière de tenter d’enrayer le pessimisme qui a gagné de nombreux secteurs.

Cette annonce surprise entre aussi dans une stratégie plus large pour restreindre l’accès aux données de la deuxième économie mondiale qui ralentit. Des données qui peuvent être considérées comme relevant de la sécurité nationale ou classées comme « fausses nouvelles » entrainant des poursuites contre ceux qui les publient.

Exode des investisseurs

Une annonce qui intervient enfin alors que la Banque centrale chinoise a abaissé deux taux d’intérêts directeurs en urgence pour relancer la croissance, dans un contexte où de nombreux voyants sont au rouge : diminution des volumes d’échanges, réduction des prévisions de croissance du côté des banques, chute de la valeur des actions dans les bourses de Shanghai et Shenzhen et exode des investisseurs.

Ces derniers ont vendu mardi 9,8 milliards de yuans d’actions, portant les ventes nettes pour le mois en cours à 37 milliards de yuans, selon Bloomberg. Ce alors, note le South China Morning Post, que les éventuels défauts de paiement du groupe de gestion de patrimoine Zhongzhi, risquent de peser sur la confiance.

