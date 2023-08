Chine: avec l’explosion du chômage, des jeunes sans espoir de trouver un travail qui leur correspond

Reportage

La Chine a annoncé mardi 15 août la fin de la publication des chiffres du chômage des jeunes, qui a dépassé la barre des 21% en juin dernier. Alors que le contexte économique reste morose, des jeunes diplômés sont confrontés désormais à des emplois qui sont loin de leurs attentes et se disent dépités.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Dans un café du centre de Pékin qui fait le plein, il n’y a quasiment plus de place à l’intérieur malgré le prix élevé des cafés et des thés glacés : des visages bleuis par les écrans font régner une ambiance studieuse sur de jolies tables en bois dans un décor de béton brut, des prises et surtout du wifi.

C’est l’heure des grandes questions : on vient ici travailler ou chercher un emploi sans la pression des parents. Cette étudiante du Sichuan, dans l’ouest de la Chine, a quitté son job en début d’année pour reprendre un master. Elle espère être mieux payée :

« J’ai conscience que les entreprises préfèrent les diplômés de l’année, car ils acceptent des salaires moindres et sont facilement utilisables. Il y a trop de diplômés de masters de toute façon. On est toujours dans une ère post-Covid-19, l’économie patine et les entreprises investissent peu, il sera donc difficile de trouver un emploi correct. »

Nombre de ces jeunes sortis d’études ont eu l’expérience d’un premier poste dans laquelle ils ont eu l’impression d’être des « pions », disent-ils. L’alternative se partage entre des emplois de services mal payés ou les cadences infernales de l’économie du big data dont on ressort broyé et pas si bien payé finalement. Un jeune architecte réseau de 29 ans le confirme :

« J’ai travaillé dans une industrie qui m’a épuisé. Aujourd’hui, je veux changer de travail. J’étais dans un environnement où le salaire était bas et le travail exténuant. Je vais essayer de trouver autre chose. Sinon tant pis, je n’en mourrai pas. »

« Enfants à plein temps »

Plutôt que la question de l’emploi, c’est la question du salaire décent pour vivre dans une ville comme Pékin dont parlent ces jeunes. Tout comme du sens au travail dans une économie numérisée.

Cette designer d’intérieur a été déçue par son premier stage en entreprise. À 24 ans, elle poursuit son cursus à la prestigieuse université Tsinghua : « En tant que designer d’intérieur, dit-elle, les choses sont devenues difficiles avec la crise immobilière, il y a eu beaucoup de faillites dans le secteur. Plus généralement, le vrai problème aujourd’hui est de trouver un job qui corresponde à nos attentes. Je ne suis pas prête à renoncer à ce que j’aspire pour trouver un travail. »

Ne plus travailler à n’importe quelles conditions quitte à rester chez ses parents un moment : les réseaux sociaux chinois ont surnommé ce phénomène « les enfants à plein temps ».

