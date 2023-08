Inde: le gouvernement veut supprimer des lois coloniales, l'opposition craint encore plus d'autoritarisme

En Inde, c’est une réforme présentée comme « historique » par le ministre de l’Intérieur. Le Parlement s'apprête à supprimer de nombreuses lois héritées du Code pénal britannique et donc issues de la colonisation. Des pans entiers du système judiciaire indien pourraient être bouleversés.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Bangalore,

Il s’agit de l’Indian Penal Code, qui définit les crimes et les sentences, de l’Indian Evidence Act et du Code of Criminal Procedure qui encadrent les enquêtes judiciaires. Ces trois codes ont été adoptés au XIXe siècle lorsque l’Inde faisait partie de l’empire britannique, même s’ils ont pu être amendés depuis.

L’objectif affiché est de purger les lois indiennes de toute référence à l'ancien colon. Cela s’inscrit dans la « décolonisation des esprits » voulue par le Premier ministre Narendra Modi dans tous les domaines. Dans la capitale New Delhi, on remplace ainsi les statues ou les institutions construites par les Anglais.

Erasing Sedition is a positive step towards erasing the colonial mindset in India. pic.twitter.com/juUeJHCHQX — Kishore Upadhyay (@KishoreBJP) August 13, 2023

Mais ce n’est pas seulement symbolique, car certaines de ces lois sont considérées comme arriérées. C’est en supprimant un article du Code pénal britannique que l’Inde a mis fin à la criminalisation de l’homosexualité en 2018. Surtout, les lois controversées sur la sédition permettent de jeter en prison pour des années sans procès.

Vers une modernisation du système judiciaire indien ?

Il y a des propositions du gouvernement qui peuvent faire consensus. Les citoyens pourront désormais déposer une plainte dans n'importe quel poste de police. Les perquisitions et certains interrogatoires seront filmés. Le travail général sera introduit comme forme alternative de punition.

Mais depuis une semaine, l’opposition et les experts pénalistes manifestent leur inquiétude. Tout le monde s’accorde sur la nécessité de rompre avec une partie des lois britanniques qui sont fréquemment dévoyées, mais encore faut-il que le remède ne soit pas pire que le mal.

funny how they don't call it sedition anymore but make it worse in the new law



you will be punished for "subversive activities" it seems. pic.twitter.com/jxap5x4TcY — meghnad 🔗 (@Memeghnad) August 11, 2023

Or les lois sur la sédition du Code pénal indien vont être remplacées par une nouvelle loi qui punit « les actes mettant en danger la souveraineté, l'unité et l'intégrité de l'Inde ». C’est une définition encore plus vague que la précédente. La police pourra aussi se saisir des données personnelles des téléphones et ordinateurs personnels plus facilement. Cela ouvre la porte à des abus encore plus importants.

À lire aussiInde: la Cour suprême suspend une loi coloniale poursuivant les actes de sédition

La loi… et l’esprit de la loi

Tout va donc dépendre de l’interprétation. Il y a la loi et l’esprit de la loi. Or depuis bientôt dix ans, le BJP de Narendra Modi use et abuse des lois qu’il prétend aujourd’hui supprimer pour cibler des étudiants, des journalistes, des activistes… Rahul Gandhi, chef de file de l’opposition, vient d'être sauvé par la Cour suprême de deux ans de prison pour une phrase prononcée il y a cinq ans, un procès intenté en vertu d’une loi britannique sur la diffamation.

Enfin, il y a la crainte que la cible ne soit pas seulement l’héritage colonial, mais aussi celui du parti du Congrès et de l’Inde de Gandhi. Ce mardi 15 août, Bibek Debroy, un économiste proche du gouvernement, a affirmé que pour rompre vraiment avec le colonialisme, l’Inde devait remplacer la Constitution promulguée à son indépendance, en 1947.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne