Les médecins indiens enjoints à prescrire uniquement des médicaments génériques

En Inde, la Commission nationale médicale (NMC) a demandé aux docteurs de ne prescrire que des médicaments génériques. Les corps médicaux s’insurgent contre cette décision soudaine. Ils réclament plus de temps pour s’assurer de la qualité des produits et de leur disponibilité en pharmacie.

De notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Les médicaments génériques coûtent 30 à 80 % moins chers et c’est au nom de l'accès aux soins pour tous que la Commission médicale veut imposer leur usage. Les docteurs n’auront désormais plus le droit de prescrire une marque particulière de médicaments, mais simplement des principes actifs.

Pour Sharad Agarwal, président de l’Indian Medical Association, c’est dangereux : « Si on ne prescrit que des principes actifs, pourquoi garder des marques de médicaments ? On est prêts à encourager la consommation de génériques, mais encore faut-il s'assurer de leur qualité et de leur quantité suffisante. Dans un pays grand comme l’Inde, il faut consulter plutôt qu'interdire. Une solution est d'harmoniser les prix entre les médicaments génériques et les médicaments de marque ».

Parmi les problèmes soulevés par les associations médicales : la disponibilité. Les pharmacies indiennes préfèrent souvent vendre des médicaments sur lesquels la marge est importante. En l’absence de marque précise sur son ordonnance, le patient pourrait se retrouver dépendant du stock et du bon vouloir des vendeurs.

Autre défi, celui de la qualité. Selon l’Indian Medical Association, les tests sur l’efficacité des principes actifs sont trop faibles en Inde pour généraliser leur usage. La mort d’enfants ayant consommé du sirop pour la toux générique indien en Gambie et Uzbekistan a récemment mis en lumière le besoin de réguler la production de la pharmacie du monde.

