Avec le Japon et la Corée du Sud, Joe Biden envoie un message d'unité face à la Chine

Joe Biden a accueilli vendredi les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud à Camp David, près de Washington, pour un sommet qu'il a qualifié d'« historique », et qui a envoyé un ferme message d'unité face à la Chine.

Aux côtés du Premier ministre japonais, Fumio Kishida, et du président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, pour une conférence de presse, le président américain, a annoncé que les trois pays se consulteraient systématiquement et « rapidement » à l'avenir face aux « menaces » les visant.

« Nous entendons partager nos informations, coordonner nos messages et nos réponses », ont assuré les trois dirigeants dans un communiqué publié à ce sujet. Dans le cadre verdoyant, mais surtout très symbolique de Camp David, Joe Biden a plusieurs fois loué le « courage politique » de ses invités, qui ont travaillé au rapprochement de leurs deux pays en dépit du passé douloureux de la colonisation de la Corée du Sud par le Japon.

« Nous ne parlons pas d'un jour, d'une semaine ou d'un mois. Il s'agit de décennies » de coopération, a assuré le président américain à propos de ce dialogue renforcé, qui a déjà suscité de vives critiques de Pékin. Dans une déclaration conjointe publiée vendredi, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont d'ailleurs condamné le « comportement dangereux et agressif » et les « revendications maritimes illégales » de la Chine en matière maritime, dans un communiqué commun publié vendredi sur fond de tensions entre Pékin et les Philippines autour d'un atoll disputé.

Exercices militaires conjoints et canal de communication d'urgence

La rencontre s'est passée à Camp David, un choix qui est loin d’être anodin, précise notre correspondante à New York, Loubna Anaki. C’est à Camp David que de nombreuses rencontres de haut niveau ont eu lieu. C’est là que les fameux accords de Camp David, les accords de paix entre l’Égypte et Israël ont été signés. Le président Roosevelt y avait reçu Winston Churchill durant la seconde guerre mondiale. Ce n’est donc pas un hasard si Joe Biden a choisi cette résidence pour accueillir ce sommet. Il faut savoir que c’est la première fois depuis 2015 que des dirigeants étrangers sont reçus à Camp David. Cela indique l’importance de ce sommet et ses enjeux.

« Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de changer le statu quo dans les eaux de la région indo-pacifique », ont déclaré dans ce texte commun, baptisé « L'esprit de Camp David », les dirigeants des trois pays. Ils ajoutent : « Nous réaffirmons l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan ». Ils ont également appelé la Corée du Nord à « abandonner son programme nucléaire et de missiles balistiques ».

Les trois pays vont mettre en place un programme d'exercices militaires conjoints sur plusieurs années. Mais selon le principal conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, Jake Sullivan, cette coopération renforcée n'est « pas un Otan pour le Pacifique », qui est une alliance de défense mutuelle. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud s'engagent par ailleurs à tenir une telle rencontre de leurs dirigeants tous les ans.

Ils vont aussi mettre en place un canal de communication d'urgence au plus haut niveau, une sorte de « téléphone rouge » à trois combinés dans une région qui vit sous la menace du programme nucléaire nord-coréen et qui redoute une invasion de Taïwan par la Chine. À Camp David, Joe Biden a toutefois indiqué qu'il comptait toujours rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, attendu en novembre aux États-Unis pour un sommet Asie-Pacifique (Apec).

