La Chine organise des manœuvres autour de Taiwan et évoque une «sévère mise en garde»

Les autorités chinoises parlent de « sévère mise en garde ». La Chine a lancé ce samedi de nouvelles manœuvres militaires autour de Taiwan. Des exercices qui font suite à une escale du vice-président taiwanais aux États-Unis.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Partout le même message d’alerte ce matin sur les comptes sociaux des médias d’État : « Le commandement du théâtre de l’est de l’armée populaire de libération organise ce samedi des manœuvres de préparation au combat autour de Taïwan ». Toujours selon les médias officiels, il s’agit « d’un avertissement sévère contre la collusion et la provocation des forces séparatistes et des puissances extérieures. »

Bombage de torse

L’agence Xinhua précise que ces manœuvres sont destinées à tester la « coordination navires - aéronefs » afin de « prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes ». Ce bombage de torse intervient alors que la Chine et Taïwan sont au centre des discussions du sommet tripartite États-Unis, Japon et Corée du Sud à Camps David. Une alliance qualifiée ici d’« Otan de l’Asie. »

Manoeuvres régulières

Des exercices lancés également après l’escale de deux jours aux États-Unis du vice-président taïwanais Lai Ching, un geste condamné fermement par Pékin qui s’oppose à tout contact entre les autorités taïwanaises et des gouvernements étrangers. Ces manœuvres d’avertissement ou de représailles interviennent désormais régulièrement autour de Taïwan. En avril 2023, l’armée chinoise avait organisé un exercice d’encerclement total de l’île.

Des dizaines d'incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan Ce samedi 19 août, Taïwan a déclaré avoir détecté 42 incursions d'avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne depuis que la Chine a annoncé le lancement d'exercices militaires. Le ministère de la Défense de l'île a déclaré dans un communiqué avoir « détecté successivement 42 » incursions « depuis 9h (1h TU) », samedi. Parmi ces incursions, 26 avions de guerre ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, a précisé le ministère. Selon ce même document, huit navires chinois ont également participé aux manoeuvres, qui visaient selon Pékin à simuler des « conditions de combat réelles ». Le ministère taïwanais a déclaré que « l'armée nationale surveille et utilise des méthodes de reconnaissance pour contrôler strictement » la situation, ajoutant avoir envoyé des avions et des navires. (Avec AFP)

