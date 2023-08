En Inde, la réintroduction du guépard dans le Madhya Pradesh va d'échec en échec

Soixante-dix ans après son extinction en Inde, le guépard a fait son retour dans le pays grâce à un programme de réintroduction débuté en 2022 dans le Madhya Pradesh. Mais alors que six félins adultes et trois petits sont déjà morts, le projet est sous le feu des critiques.

Le « Project Cheetah » a été décidé en haut lieu. Narendra Modi lui-même l’a voulu pour marquer le 75ᵉ anniversaire de l’indépendance de l’Inde. Le projet de rétablir une population de guépard durable en Inde ne date cependant pas d’hier puisqu’il a été lancé en 2009 sous le gouvernement de Manhmohan Sing, mais le Premier ministre indien actuel en a depuis fait une affaire personnelle. C’est d’ailleurs lui qui, le jour de son 72ᵉ anniversaire le 17 septembre 2022, a ouvert en personne la cage des fauves lors de la réintroduction de huit d’entre eux en provenance de Namibie dans le parc de Kuno dans l’État du Madhya Pradesh au centre de l’Inde.

Depuis, douze autres guépards ont rejoint le parc national situé dans une zone riche en prairies en forêt de 750 kilomètres carrés. Mais l’opération de réintroduction semble tourner au vinaigre. Sur les derniers mois, six fauves adultes et trois petits sont déjà morts. Une première femelle est morte le 27 mars 2023 des suites d’une insuffisance rénale. Un mois plus tard, un mâle est également retrouvé sans vie pour une raison inconnue. À la même période, au mois de mai, une femelle baptisée Siyaya perd trois de ses quatre petits âgés d’à peine deux mois de déshydratation suite à une vague de chaleur. Le quatrième bébé guépard lui a été retiré et est désormais élevé en captivité.

Six adultes et trois petits n'ont pas survécu

Une femelle a également été mortellement blessée en mai après avoir été attaquée par deux mâles placés dans son enclos par des membres de l’équipe du « Project Cheetah » pour procéder à un accouplement. Deux autres guépards originaires d’Afrique du Sud ont été retrouvés morts dans le courant du mois de juillet, portant à cinq le nombre d’animaux adultes décédés sur les 20 qui ont été réintroduits dans le parc national de Kuno. Des plaies infestées d’asticots ont été constatées dans le cou des deux guépards au niveau de leur collier GPS, causant une septicémie. Le 2 août, le corps d’un neuvième guépard, le sixième adulte, une femelle, vient s’ajouter à ce lourd bilan.

La réintroduction d’animaux dans la nature, en particulier de guépards, est toujours compliquée. En Afrique du Sud, où ils sont relocalisés depuis des années, 6 à 7% des félins transférés dans des réserves clôturées meurent après leur transfert, mais dans le cas du parc de Kuno, avec un taux de mortalité aussi élevé, les choses se passent nettement moins bien qu’espéré, même si les scientifiques du « Project Cheetah » se veulent rassurants. « Les guépards se sont très bien adaptés à leur environnement indien », a affirmé au National Geographic S.P. Yadav, le directeur de la National Tiger Conservation qui supervise le programme. Dans la revue Nature, Adrian Tordiffe, vétérinaire à l’université de Pretoria et consultant sur le « Project Cheetah » assurait ne pas être surpris par le taux de mortalité. « Un tel nombre de morts en si peu de temps n’est pas inhabituel, affirmait-il, car c’est une période à haut risque. Une fois que les choses se seront stabilisées, nous atteindrons un plateau ». Mais depuis, trois guépards adultes supplémentaires sont morts.

Des doutes dès le lancement du programme

Il n’en reste pas moins que dès le lancement du programme de réintroduction, de nombreux spécialistes avaient émis de sérieux doutes sur la viabilité du projet. En octobre 2022, huit scientifiques avaient mis en garde contre « une tentative de conservation peu judicieuse ». Dans la revue Nature Ecology & Evolution, ils considéraient que le projet indien était « écologiquement non fondé, coûteux et peut servir de distraction plutôt que d’aider les efforts mondiaux de conservation du guépard ».

De son côté, le gouvernement indien affirme que le parc peut accueillir jusqu’à 21 guépards en liberté. Selon les calculs de plusieurs scientifiques publiés dans la revue Conservative Science and Practice d’avril 2023, cela représente trois individus pour 100 kilomètres carrés. Une densité de guépard jamais vue en Afrique où elle est plutôt de l’ordre d’un guépard pour 100 kilomètres carrés. De par sa taille, le parc de Kuno ne disposerait donc pas de proies suffisantes, d’autant que les guépards doivent également faire face à la concurrence des léopards qui sont aussi présents dans la zone.

« Les guépards ont besoin de beaucoup d’espace pour vivre, avec une faible densité d’animaux. Les autorités espèrent avoir 21 guépards sur place dans 15 ans, mais le parc qu’ils ont choisi est trop petit pour en accueillir autant. Et même si cela fonctionne, cela ne serait pas durable, car pour qu’une population de guépards s’installe, il faut au moins 50 adultes. Donc cette réintroduction est mal menée », affirmait au micro de RFI Ravi Chellam, biologiste de la faune et directeur du centre Biodiversity Collaborative, avant même le début de la réintroduction des guépard en septembre 2022.

L'affaire prend un tour politique

Lancé en grande pompe sous les yeux des caméras et en présence de Narendra Modi, les déboires du programme de réintroduction a, en tout cas, pris aujourd’hui une tournure politique en Inde. Dès le mois de mai après la mort des trois premiers guépards, la Cour suprême indienne s’était inquiétée de la situation, pointant du doigt une concentration trop élevée d’individus dans un seul et même endroit. Elle suggérait au gouvernement de Narendra Modi de déplacer une partie des fauves au Rajasthan, un État géré par l’opposition. Le juge de la Cour suprême Bhushan Ramkrishna Gavai avait alors appelé à ne pas faire de « politique politicienne au sujet d’un tel problème ».

Le Premier ministre Narendra Modi observe les guépards après les avoir relâchés dans un enclos du parc national de Kuno le 20 septembre 2022. AP

Depuis, d’autres guépards sont morts et des experts sud-africains et namibiens, dont Adrian Tordiffe, ont écrit une lettre à la Cour suprême indienne pour lui faire part de leurs « sérieuses inquiétudes » à propos du projet arguant que la mort de certains guépards « aurait pu être évitée ». Ils affirment également que l’équipe en charge du « Project Cheetah » « a peu ou pas de compétences scientifiques » et qu’elle ne tient pas compte des avis des experts étrangers depuis que le Dr Yadvendradev Jhala, l’architecte du projet, a été forcé à prendre sa retraite en 2022.

Mi-juillet, la Cour suprême indienne est revenue à la charge en demandant des explications au gouvernement de Narendra Modi, le questionnant sur les raisons pour lesquelles aucune solution de transfert d’une partie des animaux n’avait encore été trouvée. « Si ce projet est si prestigieux pour le pays, autant de morts en moins d’un an n’en donne pas une très bonne image », a affirmé la Cour.

