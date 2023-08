La Corée du Sud victime d'une cyberattaque en pleine manœuvres militaires avec les États-Unis

La Corée du Sud et les États-Unis commencent, ce lundi 21 août, leurs exercices militaires conjoints. Baptisés « Ulchi Freedom Shield », ces manœuvres annuelles provoquent la colère de la Corée du Nord qui dénonce la répétition de l’invasion de son territoire. Dimanche, un groupe de hackers a conduit une attaque pour tenter de voler des informations sur les exercices.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Pyongyang a montré son désaccord face aux manœuvres militaires : ce lundi, le leader nord-coréen Kim Jong-un est apparu dans la presse nord-coréenne en train d’inspecter un test de « missile de croisière » depuis un navire de guerre. La Corée du Nord manque rarement de créativité lorsqu’il s’agit de perturber les manœuvres militaires conjointes entre Séoul et Washington.

Dimanche, avant le début des manœuvres, la police sud-coréenne a annoncé que « Kimsuky », l’un des nombreux groupes de hackers de Pyongyang, aurait conduit une attaque contre du personnel travaillant au centre de simulation des exercices militaires.

Aucune information sensible n’aurait été dérobée lors de cette cyberattaque, conduite grâce à la technique dite de l'hameçonnage. Les hackers envoient des séries de mails en apparence anodins avec des liens capables d’installer des virus si un employé clique dessus. La police sud-coréenne et l’armée américaine accusent ce groupe de hackers, car l’adresse IP utilisée correspond à celle d’une attaque précédente datant de 2014 qui lui avait déjà été attribuée.

La Corée du Nord nie toute implication

Le groupe Kimsuky semble s’être spécialisé dans le renseignement, selon Washington, ciblant des think tanks, des industriels, le secteur nucléaire, ou comme cette fois des opérations militaires. D’autres groupes de hackers sont, eux, à la recherche de devises. On estime qu’ils auraient volé plus de 3 milliards de dollars en cryptomonnaies ces cinq dernières années. Un outil important pour financer le programme nucléaire et balistique du régime.

Si la Corée du Nord nie toute implication dans ces cyberactivités, elle reste très active dans le domaine militaire. Les renseignements sud-coréens estiment que Pyongyang devrait conduire de nouveaux tirs de missiles dans les prochaines semaines.

