Thaïlande: un parti pro-armée rejoint la coalition d'opposition menée par Pheu Thai

Le mouvement d'opposition Pheu Thai a annoncé l'arrivée du Palang Pracharat (PPRP), historiquement associé à la junte issue du coup d'Etat de 2014, au sein d'une coalition de onze partis. Pheu Thai a besoin du soutien des généraux pour éviter des blocages lors du vote mardi 22 août pour désigner le Premier ministre.

« La décision de former ce gouvernement est basée sur notre devoir envers les gens qui font face à des difficultés et à des problèmes sérieux », s'est justifié Chonlanan Srikaew, à la tête de Pheu Thai, face aux journalistes, à Bangkok. Il faut dire que dans cette coalition se retrouve des membres du pouvoir sortant et leurs anciens adversaires.

Lors des élections législatives du 14 mai dernier, c'est le parti d'opposition Move Forward, qui est arrivé en tête, devant Pheu Thai. Ce jeune parti a réussi à battre les généraux au pouvoir depuis 2014 en fédérant les jeunes générations autour d'un programme de réformes plus ambitieux.

Mais le Sénat nommé par l'armée a bloqué la formation d'un gouvernement Move Forward, dont les idées sont jugées trop radicales vis-à-vis de la monarchie. Après des semaines d'incertitudes, Pheu Thai a abandonné son ancien partenaire Move Forward pour s'unir avec des formations conservatrices, et ce, malgré la promesse faite de ne jamais s'unir avec les militaires.

Pheu Thai, avec le soutien de partis membres de la coalition pro-armée sortante, se retrouve donc en position de faire élire un Premier ministre issu de ses rangs. L'homme d'affaires Srettha Thavisin, sera donc évalué mardi 22 août au Parlement par les députés et les sénateurs. Dans le même temps, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra sera de retour en Thaïlande après quinze ans d'exil pour échapper à la justice. Il risque d'être incarcéré à son arrivée.

