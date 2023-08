Cambodge: nomination par le Parlement d'Hun Manet comme Premier ministre, dans l'ombre du père

Après quasiment quatre décennies au pouvoir, le Premier ministre, Hun Sen, a cédé la place à son fils aîné Hun Manet, 45 ans, qui doit être confirmé Premier ministre ainsi que son gouvernement par un vote au Parlement, ce mardi 22 août.

Publicité Lire la suite

Il s’agit une formalité dans une chambre basse dominée par le PPC, le parti de Hun Sen. L'homme fort de Phnom Penh restera finalement aux commandes en tant que président du Sénat. Il a minutieusement préparé cette succession dynastique avec son fils aîné, Hun Manet, signant la dérive autoritaire du régime.

Un mois après des législatives jouées d'avance, qualifiées de simulacre de démocratie après l'exclusion de l'unique rival crédible, le royaume va assister à l'émergence de nouveaux visages en politique, plus jeunes certes, mais de nombreux fils et filles de, issus du parti au pouvoir et totalement acquis à la cause de Hun Sen.

Car l'insubmersible chef de gouvernement a déployé au fil des années un vaste système de clientélisme, en consolidant des alliances entre clans, au travers de mariages entre les enfants de l'élite cambodgienne. De nombreux caciques du régime en poste depuis les années 1980 ou 1990 céderont ainsi leur place à leur progéniture ou à des proches des milieux d'affaires, très souvent éduqués à l'étranger, mais qui resteront loyaux au Parti du peuple cambodgien.

À écouter aussiInvité international - Cambodge: le Premier ministre Hun Sen cède le pouvoir à son fils et «reste en position d'influence»

Quelle marge de manœuvre pour Hun Manet ?

Sous couvert de maintenir la paix et la stabilité, et grâce à ses réseaux népotiques, Hun Sen restera un personnage central du jeu politique cambodgien et tout porte à croire qu'il maintiendra le statu quo dans un pays profondément corrompu et sous influence du voisin chinois. Il passe donc la main à son fils aîné, Hun Manet, éduqué en Occident, tout en gardant une très forte influence.

Quels défis attendent Hun Manet ? Réussira-t-il à asseoir son autorité au côté d'un père et d'un parti tout-puissant ? « Le Cambodge dont hérite Hun Manet est un Cambodge qui va en apparence bien, mais qui est quand même confronté à de vrais problèmes, notamment de multiples factions politiques, une corruption galopante des réseaux clientélistes très forts, estime Sophie Boisseau du Rocher, chercheure associée à l'Institut français des relations internationales (Ifri). Le premier point pour qu'il puisse affirmer sa légitimité va être pour Hun Manet de faire de l'ordre dans les rangs du Parti du peuple cambodgien. On va déjà voir s’il arrive à contrôler les différents courants et à véritablement imposer son autorité. »

« Toutes les possibilités sont ouvertes », estime aussi la chercheuse. « Ensuite, on peut tout à fait imaginer qu'il se rapproche du peuple, qu'il comprenne les besoins du Cambodge aujourd'hui et qu'il impose sa propre marque au pouvoir. Il me semble quand même que les fondamentaux - la très forte personnalité de Hun Sen, le fait qu'il tienne les rênes du pouvoir de façon encore très forte et l'influence de la Chine - vont largement limiter sa marge de manœuvre », estime Sophie Boisseau du Rocher, chercheure associée à l'Ifri.

Le Cambodge, un pays qui entretient une relation «privilégiée» avec la Chine Les relations du Cambodge avec Washington et la Chine étaient une question centrale pour Hun Sen. Qu'en sera-t-il avec le fils ? « Hun Manet a un accès privilégié à l'état-major américain ayant fait ses études à West Point. Il est évident que les États-Unis vont certainement activer aussi ce canal-là. Maintenant, il faut bien comprendre qu’à la fois l'économie, la société et la sécurité du Cambodge sont de plus en plus liées à la proximité chinoise, décrypte Sophie Boisseau du Rocher, chercheure associée à l'Ifri. On voit bien que la Chine va entretenir cette relation qualifiée de “privilégiée” par Wang Yi quand il est venu à Phnom Penh le 13 août dernier. C'est le premier dirigeant à se rendre dans la capitale cambodgienne depuis la nomination d'Hun Manet, ça montre bien que la Chine veut confirmer son rôle de parrain du Cambodge sur l'échiquier régional. Donc, là aussi, les jeux sont ouverts. Est-ce que la petite marge dont disposent les États-Unis et aussi Hun Manet va être activée ? C'est un point d'interrogation qui est encore ouvert. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne