La Corée du Nord annonce l'envoi d'un nouveau satellite

La Corée du Nord a informé le Japon de son intention de lancer un satellite dans les prochains jours, selon le gouvernement japonais, une annonce qui coïncide avec le début d'importants exercices militaires américano-sud-coréens. Le Premier ministre japonais demande à Pyongyang d'annuler ce lancement.

Le bureau du Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui a déclaré mardi avoir été informé par Pyongyang de ce projet, a chargé le gouvernement de recueillir des informations et de travailler avec les États-Unis, la Corée du Sud et d'autres pays pour exhorter Pyongyang à annuler le lancement. « J'ai demandé aux ministres (japonais) de fournir des informations au public, de coopérer avec les pays concernés et d'appeler la Corée du Nord à annuler ce lancement et à prendre toutes les mesures possibles pour se préparer à toute éventualité imprévue », a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida à la presse.

Dans un communiqué distinct, les garde-côtes japonais ont émis une alerte concernant un « lancement de fusée satellite » entre le 24 et le 31 août pour trois zones de danger, dans la mer Jaune, la mer de Chine orientale et les eaux à l'est de l'île de Luçon aux Philippines.

De son côté, la Corée du Sud a dénoncé un « acte illégal ».

Ce tir, s'il a lieu, surviendrait après un premier échec il y a trois mois. Le 31 mai, une fusée présentée par Pyongyang comme étant le lanceur d'un satellite d'observation militaire s'était abîmée en mer Jaune peu après son décollage, les autorités nord-coréennes invoquant un problème technique. Pyongyang avait expliqué vouloir « faire face aux actions militaires dangereuses des États-Unis et de leurs vassaux ».

L'armée sud-coréenne, au terme d'une opération complexe de 36 jours en mer, avait fini par récupérer des parties de la fusée et du satellite. Après examen par des experts sud-coréens et américains, le ministère sud-coréen de la Défense avait estimé que le satellite n'avait aucune utilité militaire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fait du développement d'un satellite espion militaire une priorité. Washington et Séoul soupçonnent pour leur part Pyongyang de développer un nouveau missile balistique intercontinental, dont les technologies sont similaires à celle d'un lanceur de satellites.

L'annonce du lancement coïncide avec Ulchi Freedom Shield, le nom donné aux manoeuvres américano-sud-coréennes de grande ampleur qui ont débuté lundi et doivent se dérouler jusqu'au 31 août. Selon les trois alliés, ces exercices visent à répondre aux menaces croissantes de la Corée du Nord, dotée d'armes nucléaires. L'agence de presse officielle de la Corée du Nord (KCNA) a condamné mardi, dans un éditorial, ces exercices militaires au « caractère agressif ».

