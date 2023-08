Le vol commercial Pyongyang-Pékin, premier signe d'ouverture après le Covid en Corée du Nord

La Corée du Nord se prépare-t-elle à l’ouverture ? Ce mardi 22 août, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, un vol commercial de la compagnie nord-coréenne Air Koryo a atterri à Pékin. Il est également prévu que la liaison aérienne reprenne prochainement avec la ville de Vladivostok en Russie. Le régime multiplie les signes d’ouverture après trois ans d’isolement quasi total de la Corée du Nord.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

L’atterrissage d’un vol d’Air Koryo en provenance de Pyongyang à l’aéroport de Pékin ce mardi 22 août a des allures de retour à la normale. Après la visite de délégation russe et chinoise fin juillet, une équipe de taekwondo nord-coréenne s’est rendue au Kazakhstan la semaine dernière. Et désormais les liaisons aériennes reprennent avec la Chine et la Russie. Ces signes d’ouverture de la Corée du Nord après plus de trois ans de contrôle drastique des frontières sont pour l’instant réservés aux dignitaires étrangers et à quelques Nord-Coréens.

Aucune information n’a filtré sur les personnes à bord du vol en direction de Pékin, mais la reprise du trafic aérien pourrait permettre de rapatrier certains des dizaines de milliers de travailleurs du régime à l’étranger. Au Vietnam, en Russie ou en Afrique, ils sont coincés loin de chez eux depuis plus de trois ans. Les médias sud-coréens évoquent également des centaines d’étudiants nord-coréens qui attendaient leur retour au pays depuis Dandong, une ville chinoise proche de la frontière.

Cette possible ouverture pourrait en revanche s’avérer funeste pour les près de 2 000 transfuges nord-coréens détenus en Chine et qui pourraient bientôt être rapatriés. Malgré les demandes de la Corée du Sud, qui s’est dit prête à accueillir ces réfugiés ayant fui la Corée du Nord, Pékin a indiqué ne pas avoir l’intention de coopérer avec Séoul et considère ces transfuges comme des migrants illégaux à renvoyer dans leur pays d’origine.

