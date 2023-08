Rejet des eaux de Fukushima: en Chine, le mécontentement monte vis-à-vis du Japon

La Chine a une nouvelle fois condamné, mardi 22 août, la décision japonaise qualifiée « d’arbitraire » de rejeter les eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l’océan Pacifique. L’opération doit commencer jeudi. Elle est sans danger pour la santé et l’environnement, dit Tokyo, mais provoque inquiétude et colère dans les pays voisins.

Publicité Lire la suite

Avec nos correspondants à Pékin, Stéphane Lagarde et Louise May

Une grosse carpe de rivière subit les tourments du hachoir, mais à côté, sur l’étal du poissonnier, les soles, les courbines et autres poissons rubans restent figés dans leur immobilité tranquille. Depuis l’annonce du Japon sur le rejet des eaux de Fukushima à compter de jeudi et sur plusieurs années, « les poissons marins, on n’en veut plus », dit un habitué de ce marché aux fruits de mer de l’intérieur du troisième périphérique de la capitale chinoise.

Bien sûr que je m’inquiète. Tous les produits de la mer vont être affectés. On ne peut pas rejeter une telle pollution dans l’océan ! Voyez, je n’ose même plus acheter du poisson de mer.

Un rire gêné part comme un démarrage de mobylette. C’est celui de la poissonnière. Voilà 20 ans qu’elle vend des poissons dans le quartier. Pour elle, ce projet de rejet des eaux de Fukushima ne va pas arranger l’image du Japon en Chine : « Si on pense à tout ça, les gens ne mangeront bientôt plus de poissons. On a tous très peur. Pour le renouvellement des stocks, on fait attention à ne commander que des poissons des côtes chinoises. Malgré cela, on ressent déjà une baisse des ventes. Les Japonais sont vraiment des diables (rires), il y a tellement de gens qui sont fâchés avec le Japon. »

Les autorités chinoises et hongkongaises ont annoncé de nouvelles interdictions sur l’importation de produits de la mer venus de l’archipel. Sur la caisse d’un autre étal, figure un papier avec ces caractères écrits à la main : « Nos poissons viennent tous des provinces chinoises du Shandong et du Zhijiang. » Car certains clients, désormais, demandent à vérifier la traçabilité sur les étiquettes, comme cette soixantenaire : « Je me demande maintenant si je vais pouvoir continuer à manger des poissons et des fruits de mer, confie-t-elle. On ne peut pas rester indifférent. Il y aura sûrement des protestations. Les Japonais nous ont envahis pendant tant d’années. »

Le porte-parole de la diplomatie chinoise a demandé, ce mardi, l’annulation pure et simple du projet japonais.

L’océan appartient à toute l’humanité. Ce n’est pas un lieu où le Japon peut rejeter arbitrairement de l’eau contaminée.

00:32 Wang Wenbin, porte-parole de la diplomatie chinoise Stéphane Lagarde

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong, a même convoqué, toujours ce mardi, l'ambassadeur du Japon en Chine pour protester solennellement contre la décision de Tokyo. Mais jusqu’à présent, les médias d’État ont évité de faire trop de vagues, de manière à ne pas nuire à la filière pêche en Chine, déjà affectée par la baisse du pouvoir d’achat qui a suivi les trois ans de Covid-19 et qui explique aussi la baisse des ventes, comme le confie encore une vendeuse sur le marché.

À lire aussiFukushima: le Premier ministre japonais veut rassurer les pêcheurs sur le rejet des eaux contaminées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne