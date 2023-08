La Corée du Sud organise ses premiers exercices civils de défense depuis 6 ans

reportage

Cette répétition générale de l’évacuation d’une grande partie des 52 millions d’habitants du pays vise à mobiliser la population face à une éventuelle attaque aérienne de la part de Pyongyang. Un exercice d’une vingtaine de minutes que les autorités ont voulu être aussi proche que possible d’une situation réelle alors que la Corée du Nord a tiré un nombre record de missiles l’année dernière.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

« Cet exercice est prévu pour répondre efficacement à un raid aérien, ne paniquez pas et dirigez-vous vers l’abri le plus proche ». À 14h, les sirènes ont retenti et les messages d’alertes invitaient les voitures à s’arrêter et les passants à se réfugier dans l’un des 17 000 abris du pays. Pour Dong Seong-min, c'était une station de métro : « Étant donné que nous sommes exposés à une situation de danger, c’est évidemment préférable de se préparer au mieux pour y faire face plutôt que d’être pris au dépourvu. »

Comme la majorité des Sud-Coréens, selon un sondage du ministère de l’Intérieur, le jeune homme ne sait pas où se trouve l'abri le plus proche de chez lui. Ce n’est pas le cas de Lee Seo-yoo. Née dans les années 1960, elle a l’habitude de ce genre d’exercices : « Quand j’étais petite à l’école, nous devions faire des simulations d’évacuation une fois par mois et le niveau d’alerte face à la Corée du Nord était vraiment bien plus élevé qu’aujourd’hui. Je suis tout à fait d’accord avec l’utilité de cet exercice. Mais de l’eau a coulé sous les ponts et je pense qu’au lieu de les considérer seulement comme nos ennemis ou une menace, nous devrions nous concentrer sur des moyens de réconciliation et de coexistence. »

Mais toute la population est loin d’avoir respecté les consignes. Dans certains quartiers de Séoul, la vie a suivi son cours. Un sondage du ministère de l’Intérieur montrait que si la majorité des Sud-Coréens jugent les tensions avec le nord inquiétantes, plus de 60 % estiment en revanche qu’une guerre est improbable.

