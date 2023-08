Rejet des eaux de Fukushima: la Chine suspend les importations de poisson japonais

Le Japon a commencé, jeudi 24 août, à rejeter en mer de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima, douze ans après le tsunami qui avait provoqué un grave accident sur le site. Cette eau contient du tritium, un élément radioactif, mais à des concentrations très faibles, bien en dessous des limites recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se veut rassurante. Pour autant, la Chine a suspendu toutes ses importations de produits de la mer venus du Japon.

Publicité Lire la suite

Plus de thon, plus aucune coquille Saint-Jacques, et aucun concombre de mer venus du Japon ne pourront passer les douanes chinoises. Les produits de la mer japonais sont dorénavant interdits en Chine, au nom de la sécurité alimentaire, explique le gouvernement, qui s'inquiète du rejet des eaux de la centrale de Fukushima.

Les tensions diplomatiques et politiques entre Tokyo et Pékin ne sont probablement pas étrangères à la décision de la Chine. Le mois dernier déjà, Pékin avait nettement renforcé ses restrictions d'importations de poissons et de fruits de mer japonais. Les produits de la mer de dix préfectures, dont celle de Fukushima, ne pouvaient plus entrer en Chine. Ceux d'autres régions japonaises devaient passer par des tests approfondis de contrôle de radioactivité et étaient donc moins frais le temps d'arriver sur les étals des marchés chinois.

À lire aussiRejet des eaux de Fukushima: en Chine, le mécontentement monte vis-à-vis du Japon

Les poissonniers chinois doivent pour l'instant importer leurs produits depuis d'autres pays, ou faire davantage appel à la pêche locale. L'an dernier encore, la Chine était la première destination d'exportation des produits de la mer japonais. Les pêcheurs japonais craignent que le rejet des eaux de Fukushima écorne l'image de leurs produits et entraîne une baisse de leurs revenus. Fumio Kishida, le Premier ministre japonais, a réagi aux nouvelles restrictions des douanes chinoises : il demande à la Chine de lever l'interdiction d'importer des produits de la mer venus du Japon.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne