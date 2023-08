Rejet des eaux de Fukushima: la propagande chinoise tire à boulets rouges sur le Japon

Le début du rejet de l’eau contaminée et traitée de Fukushima dans l’océan n’en finit pas de faire des vagues chez les pays voisins du Japon. C'est notamment le cas en Chine, où les médias d’État critiquent vivement la décision de Tokyo.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Depuis trois jours, c’est un véritable déluge : caricatures, vidéos... Les médias chinois avaient visiblement préparé leurs cartouches. Avec un mélange de musique angoissante et d'humour noir, un petit film diffusé par la filiale de programmes vers l’étranger de la télévision d’État met en scène une étudiante coréenne au Japon face à un samouraï japonais, armé d’une bouteille d’eau en plastique. Celui-ci propose de lui vendre « de l’eau spéciale de Fukushima ».

S'ensuit un dialogue reprenant les thématiques déroulées par la diplomatie chinoise, qui a condamné avec fermeté le rejet de l’eau de la centrale japonaise accidentée dans l’océan. Une décision qualifiée « d’arbitraire » par Pékin et venant d’un pays « pays égoïste et irresponsable », qui fait de l’océan, « patrimoine de l’humanité », sa « poubelle ».

La Chine a fait de Fukushima un enjeu géopolitique et a sorti la fanfare de la propagande extérieure via ses médias anglophones. Mais Pékin prend garde à ne pas aller trop loin dans les messages à destination de l’audience nationale, car il y a aussi un risque pour l’emploi en Chine, dans une économie qui n’est pas au meilleur de sa forme.

Les douanes chinoises ont interdit toutes les importations de produits de la mer venant du Japon. Une décision forte et qui a des conséquences pour les pêcheurs des provinces orientales chinoises du Shandong et du Zhejiang en Chine notamment, mais aussi pour les serveurs des restaurants japonais, dont les Chinois sont très friands, nous confie une journaliste d’un site d’information spécialisé dans l’économie et le tourisme.

L'inquiétude est aussi de mise pour les marais salants. Comme en 2011, la peur des rejets de Fukushima a également entrainé une ruée sur le sel à Hong Kong, mais aussi en Chine continentale, où les autorités locales ont émis des avis d’urgence réglementant le prix du sel. Les amendes dépassent les 600 000 euros dans la province centrale du Hunan pour les spéculateurs qui chercheraient à profiter de la peur des consommateurs.

Le discours se veut rassurant sur la plateforme Sina Weibo, qui assure ce vendredi 25 août que la Chine dispose de réserves de sel de montagne et de sel des lacs de montagne suffisant pour alimenter la population chinoise pendant 70 ans.

