«The Voice of China» s’arrête suite à des allégations de mauvais traitements

L’un des télécrochets les plus populaires de Chine a été suspendu suite à des allégations de mauvais traitement à l’encontre de la chanteuse sino-américaine Coco Lee qui s’est suicidée au début de l’été. Ces accusations ont entrainé une vive émotion, suivie d’une intense campagne de boycott sur les réseaux sociaux visant à suspendre « Chanter la Chine », un programme inspiré de «The Voice ».

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Cet enregistrement déchirant attribué à Coco Lee, cette chanteuse disparue depuis le début de l'été, a ému toute la Chine. « Je chante depuis 28 ans et je suis aujourd’hui humiliée sur scène. Oui je suis victime d’intimidation, je souffre tellement », dit la voix censée être celle de Coco Lee dans cette bande son de neuf minutes enregistrée le 14 octobre 2022 à la fin du tournage de l’émission dans laquelle la chanteuse était juge et mentor.

Un mur de colère

Dans un autre clip, Coco Lee affirme que deux assistants du directeur lui auraient demander de quitter l’émission alors qu’elle s’étonnait de voir qu’un candidat avec de meilleures notes avait été éliminé face à un candidat moins bien classé. La star souffrait de dépression. Elle s’est suicidée début juillet à 48 ans. Ces propos ressuscités de Coco Lee ont été « édités de façon malveillante » a d’abord affirmé Zhejiang télévision qui n’a pas contesté l’authenticité de la voix. Déclenchant dans la foulée un tsunami de commentaires vengeurs. Les censeurs ont « sorti » les rames pour tenter de bloquer la vague, trop tard !

Appel au boycott

« Mur de colère » : le hashtag associé à l’incident a été consulté plus de 2, 8 milliards de fois. Devant l’effondrement du cours de l’action de la boîte de production, l’appel au boycott du programme, mais aussi de ses sponsors, le diffuseur a jeté l’éponge ce vendredi. Cent millions de vues et de pouces levés ont été enregistrés, moins d’une heure après l’annonce de la suspension de l’émission. Coco Lee était célèbre dans toute l’Asie et au-delà pour avoir prêté sa voix à l’héroïne de Mulan de Disney ou encore pour la chanson nominée aux oscars du film Tigre et Dragon sorti en 2000.

