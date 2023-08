Chine: Xi Jinping réaffirme la priorité donnée à la «stabilité sociale» au Xinjiang

Pas question de changer de politique au Xinjiang. Le président chinois Xi Jinping l’a réaffirmé, samedi 26 août, dans la capitale de la région autonome ouïghoure à l’ouest de la Chine. Discours dans lequel il a vanté la « stabilité sociale durement gagnée ».

Au Xinjiang. Xi Jinping appelé les responsables locaux à «promouvoir plus profondément une sinisation de l'islam et contrôler de façon efficace les activités religieuses illégales».

Avec notre correspondant en Chine, Stéphane Lagarde

Le président chinois Xi Jinping persiste et signe : la priorité reste la stabilité dans le grand ouest chinois et donc le maintien d’une politique dure à l’égard des minorités musulmanes qui a été partiellement condamnée dans un rapport du commissariat des droits de l’homme de l’ONU en septembre dernier.

Sinisation et relocalisations

Selon les extraits du discours publiés par la télévision centrale de Chine, le président chinois a une nouvelle fois mis en avant « la lutte anti-terroriste et anti-sécessionniste », la lutte contre « les activités religieuses illégales » et le « respect de la loi » dans la région autonome ouighoure encore marquée par les émeutes en 2009 et la répression qui a suivi. Concrètement, cela signifie que la sinisation de l’islam et les relocalisations de population vont continuer.

La langue ouighoure, autrefois enseignée dans les écoles de la région autonome, a été remplacée par l’enseignement du mandarin. Et des jeunes issus des minorités musulmanes sont régulièrement envoyés dans les usines de la côte est chinoise au nom d’un développement économique pilier de la « stabilité sociale ». Résultat : les Hans - ethnie majoritaire en Chine - représentent désormais 41% de la population du Xinjiang contre 200 000 lors de la création de la République populaire de Chine en 1949, rappelle l’AFP.

Retour des Brics

C’est la deuxième fois que le numéro un chinois se rend dans le far west chinois en neuf ans. La dernière visite remonte à l’été dernier. Xi Jinping avait alors déclaré que le Xinjiang était « la principale plaque tournante pour relier la Chine aux autres pays », tout en se félicitant des « résultats fructueux » de l’initiative Ceinture et Route - les nouvelles routes de la soie chinoise ont permis à la Chine d’accélérer ses échanges et ses investissements en infrastructures, en particulier avec l’Asie et l’Afrique.

Cette visite constitue également une étape surprise au retour du sommet des Brics à Pretoria, où la Chine a défendu l’élargissement du club des émergents. Elle s’inscrit donc également dans une communication plus large notamment auprès des dirigeants des pays du « Sud global » rencontrés en Afrique du sud. A Urumqi, la capitale de la région autonome ouighour, Xi Jinping a ainsi prôné le recours à une propagande positive montrant un Xinjiang « beau et souriant ».

