La secrétaire américaine du Commerce en visite en Chine dans un difficile jeu d'équilibriste

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, se rend ce dimanche 27 août à Pékin et Shanghai pour rencontrer de hauts responsables chinois. Une visite de quatre jours qui doit s'achever mercredi. Un déplacement de haute importance alors que les relations entre les deux pays sont toujours tendues en raison de nombreux sujets, de Taïwan à la mer de Chine, en passant bien sûr par le commerce.

Publicité Lire la suite

Lors de sa visite en Chine, Gina Raimondo devra faire preuve de diplomatie, car sa mission est quelque peu délicate. La secrétaire américaine au Commerce doit travailler au renforcement des relations commerciales avec Pékin alors que Washington a imposé une série de restrictions sur ses exportations vers la Chine. Des restrictions appliquées par le département dirigé par Gina Raimond, rappelle notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Gina Raimondo a donc pour mission de convaincre Chinois et Américains qu’il est possible d’avoir des relations commerciales tout en appliquant des limites pour « protéger » les intérêts des États-Unis. Accompagnée d’une délégation d’hommes d’affaires américains, la secrétaire au Commerce doit s’entretenir avec son homologue chinois ainsi que d’autres hauts responsables du pays.

Stratégie de réindustrialisation

La presse américaine prête à l'ancienne gouverneure de Rhode Island qui a commencé sa carrière dans la finance, des ambitions à Washington. Ce qui est sûr, c'est que son influence se fait déjà sentir dans la politique de l'administration américaine puisque Joe Biden l'a recrutée pour qu'elle participe à la réindustrialisation du pays. Et pour que l'industrie américaine soit à nouveau compétitive, Gina Raimondo s'est attelée à assécher l'accès des entreprises chinoises aux technologies les plus avancées: c'est pour cela que son secrétariat a donc imposé une liste noire d'entreprises et de produits sensibles pour lesquels il était désormais interdit de commercer avec Pékin.

Comme les Européens, les Américains investissent massivement pour relocaliser la production de microprocesseurs, des puces indispensables pour tout ce qui contient de l'informatique. Petite complication, si la Chine est en retard sur les technologies, elle contrôle l'immense majorité des terres rares indispensables à la fabrication de ces microprocesseurs. Pékin a d'ailleurs interdit l'exportation de plusieurs d'entre eux en représailles.

Des avancées attendues

La visite de Gina Raimondo est la quatrième d’un membre de l’administration Biden ces derniers mois, preuve de l’importance accordée par le président américain à la relation avec Pékin, plutôt froide en raison des multiples sujets de discorde. À Washington, certains espèrent que cette visite aboutira à des avancées un peu plus concrètes que lors des déplacements des précédents responsables américains. À quelques mois d'une rencontre prévue en novembre entre Xi Jinping et Joe Biden, Gina Raimondo se prépare donc à un difficile travail d'équilibriste.

À lire aussiÉtats-Unis: le président Biden veut limiter les investissements dans les technologies en Chine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne