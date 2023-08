Taïwan: Terry Gou, fondateur de Foxconn, annonce sa candidature à la présidentielle

Le fondateur de Foxconn et milliardaire, Terry Gou, a annoncé, lundi 28 août, sa candidature officielle à l'élection présidentielle de Taïwan en tant qu'indépendant. Le milliardaire avait auparavant cherché à obtenir, sans succès, l'investiture du Kuomintang (KMT), principal parti d'opposition de Taïwan.

« J'ai décidé de participer à l'élection présidentielle de janvier 2024 et de présenter ma candidature », a déclaré le fondateur de Foxconn et milliardaire, Terry Gou, lors d'une conférence de presse, lundi 28 août 2023. « J'implore le peuple de Taïwan de m'accorder quatre ans », a-t-il ajouté.

M. Gou, 72 ans, qui affiche depuis longtemps ses ambitions présidentielles, avait déclaré plus tôt cette année chercher à obtenir l'investiture du Kuomintang (KMT), principal parti d'opposition de Taïwan. Mais le KMT lui a préféré un ancien chef de la police, Hou Yu-ih, aujourd'hui maire de la ville de New Taipei en dépit de ses mauvais résultats ces dernières semaines.

« Je ne serai pas menacé »

Interrogé sur ses liens avec le gouvernement chinois compte tenu des investissements massifs de Foxconn sur le continent, le milliardaire a rappelé qu'il n'était plus impliqué dans la gestion de l'entreprise depuis quatre ans. Le groupe - également connu sous son nom officiel de Hon Hai Precision Industry - est le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde et assemble des appareils pour de nombreuses entreprises, notamment pour Apple. « Je n'ai jamais été sous le contrôle (du Parti communiste chinois) », a précisé M. Gou avant d'assurer : « Je ne serai pas menacé ». Le fondateur de Foxconn a, par ailleurs, promis qu'il « ne laisserait jamais Taïwan devenir la prochaine Ukraine » en référence à son invasion par la Russie.

« Je promets d'apporter la paix »

La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces dont elle veut le retour dans son giron, au besoin par la force, même si elle dit privilégier une voie pacifique. « Je promets d'apporter la paix dans le détroit de Taïwan pour les cinquante prochaines années et d'instaurer les plus profonds fondements de confiance mutuelle entre les deux parties », a également ajouté M. Gou. Les relations entre Pékin et Taipei se sont envenimées en 2016 avec l'arrivée au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen, qui refuse toute prétention chinoise sur Taïwan, refuge des nationalistes chinois à la fin de la guerre civile en Chine, remportée par les communistes en 1949.

Il faudra toutefois au patron de Foxconn, qui se présente comme indépendant, encore recueillir 290 000 signatures pour être éligible. M. Gou a organisé ces derniers mois plusieurs événements aux allures de campagne électorale à Taïwan. Le vice-président Lai Ching-te, membre du Parti démocratique progressiste de Mme Tsai Ing-wen, est actuellement le favori.

