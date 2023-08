Rejet des eaux de Fukushima: les Japonais installés en Chine incités à se faire discrets

Le rejet de l’eau de la centrale de Fukushima dans l’océan continue de faire des vagues avec les pays voisins du Japon, à commencer par la Chine. La diplomatie japonaise a dénoncé une campagne de harcèlement chinoise qualifiée « d’extrêmement regrettable ».

De notre correspondant en Chine,

Des coups de fils anonymes reçus par des entreprises japonaises en Chine, des jets d’objets contre les institutions, dont certaines écoles et la grille de l’ambassade du Japon à Pékin… Ces gestes sont considérés comme « inquiétants » par Tokyo qui a conseillé à ses ressortissants de se faire discrets, de ne pas parler fort en public notamment, tout en reconnaissant qu’il ne s’agissait pour l’instant que de gestes isolés.

« Tchernobyl revisité »

Nous sommes loin des tensions de 2010, quand des manifestants défilaient devant la représentation japonaise en Chine avec des pancartes montrant le Premier ministre nippon en cochon ou s’en prenaient aux voitures de marques japonaises sur les routes chinoises. Pas de manifestations, pour l’instant. Les commentaires les plus virulents, on les trouve sur les réseaux sociaux, même si la censure tentent de maîtriser les débordements de certains nationalistes et la haine en ligne.

Concernant les appels aux boycotts, des internautes déclarent avoir renoncé à l’achat prévu d’un produit ou d’un service japonais. 173 000 internautes connectés au réseau Sina Weibo ont ainsi répondu que le tourisme vers l’archipel allaient diminuer. Mais 22 000 votants estiment qu’après « la tempête Fukushima », les voyages au Japon reprendront. Toujours concernant les critiques sur les réseaux : on trouve parmi les hashtags qui ont beaucoup circulé ces derniers jours, celui de #重温切尔诺贝利 (« Tchernobyl revisité », en français) avec des arguments reprenant pour partie les éléments de langages officiels sur un supposé deux poids de mesures. « 400 personnes ont sacrifié leur vie pour sauver la moitié de l’Europe et elles ont reçu l’opprobre pendant des décennies, écrit un weibonaute. Aujourd’hui, le Japon déverse ses eaux usées, ce qui est extrêmement égoïste et irresponsable, et n’est pas condamné ». D’autres comparent la supposée absence de transparence de Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, à « l’omerta de l’Union soviétique ».

Les sushis, ce n'est pas fini

Pour certains commentateurs en Chine, les autorités japonaises auraient ainsi beau jeu de « se victimiser » en dénonçant une campagne de harcèlement. Mais pour l’instant, seuls les produits de la mer venus de l’archipel, déjà bloqués depuis 2011 selon des diplomates japonais, sont interdits. Mais il n’y a pas eu d’appel à des boycotts plus importants pour l’économie japonaise. Le signe que pour le moment Pékin n’est pas disposé à aller trop loin dans ce bras de fer qui pourraient avoir des conséquences en termes d’emplois sur les pêcheries chinoises dans une économie morose.

Après une vidéo devenue virale montrant un propriétaire de restaurant japonais mettant en pièce le décor de son établissement suite à la décision de Tokyo, cette nouvelle crise entre les deux pays a surtout contraint les restaurants japonais en Chine à reconnaître qu’ils n’utilisaient quasiment aucun produits japonais dans leurs menus.

À Pékin, comme à Shanghai et Shenzhen, on a même assisté à une « course aux sushis » ces derniers jours. « La décision de rejeter les eaux de la centrale japonaise dans l’océan ne va pas améliorer l’image du Japon en Chine et dans la région, mais pour l’instant, je continue à venir ici, affirme un client à la terrasse d’un « Teriyaki » du quartier de Wangjing au nord de la capitale chinoise. « On a encore quatre ans avant que l’eau contaminée de Fukushima arrive en Chine, croit savoir une autre cliente à la table d’à côté, nous allons pouvoir encore profiter un moment de ces excellents sushis ».

