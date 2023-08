Inde: avant le sommet du G20, des «hommes-singes» déployés pour éloigner les macaques

New Delhi, la capitale de l’Inde, se prépare à accueillir le sommet du G20 (les 9 et 10 septembre) avec des milliers de participants attendus du monde entier. Et pour leur garantir un séjour sans encombres, les autorités tentent d'éloigner la population énorme de singes qui hantent le centre-ville, avec une solution plutôt surprenante.

À New Delhi, les macaques mènent leur vie et les habitants sont contraints de s'adapter à leur comportement. ASSOCIATED PRESS - MANISH SWARUP

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin Ils peuvent être fascinants, vus de loin. Mais ici, les habitants savent qu'il ne vaut mieux pas les approcher, pour garantir une coexistence pacifique. Les singes peuvent se montrer agressifs envers les passants, voire les mordre. Les compositions florales installées pour le G20 risquent aussi leur servir de déjeuner. Une trentaine d'« hommes-singes » sont donc déployés depuis peu dans New Delhi, avec comme mission d'effrayer les singes. Ils ont été entraînés à imiter le cri du langur, une espèce de singe asiatique rivale des macaques de la capitale. Les « hommes-singes » patrouillent dans les rues, notamment autour de 30 grands hôtels réservés pour le sommet du G20. Ils vont aussi installer des silhouettes grandeur nature de langur pour effrayer les primates. Des distributions de nourriture auront enfin lieu en périphérie pour les attirer hors du centre. Longtemps, des hommes ont patrouillé dans les rues de New Delhi accompagnés de langurs dressés, mais un tribunal a jugé la pratique cruelle. La municipalité éprouve le plus grand mal à lutter contre la surpopulation de singes, d'autant que l'animal est considéré comme sacré dans le panthéon hindou. À lire aussiInde: Narendra Modi demande que l'Union africaine rejoigne le G20