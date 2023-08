Japon: mouvement de grève dans une grande enseigne de Tokyo, une première depuis 1962

Au Japon, ce jeudi 31 août, un mouvement de grève historique se déroule. Depuis ce matin, un des grands magasins les plus fréquentés de Tokyo est fermé. Et ce mouvement social passe tout sauf inaperçu dans l'archipel, car la dernière grève en date, dans ce secteur, remontait à plus de soixante ans.

Les employés de Seibu Ikebukuro protestent contre la vente de l'enseigne à un fonds d'investissement américain, le 31 août 2023. AP

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval Seibu Ikebukuro, c'est un peu la version tokyoïte du célèbre Harrods londonien : un grand magasin haut de gamme, immense avec ses 12 étages et très fréquenté avec 100 000 clients par jour. Mais ce jeudi 31 août, ses portes sont closes. Les syndicats protestent contre la vente de l'enseigne à un fonds d'investissement américain, qui compte la reconvertir en magasin d'électronique. Une grève dans ce secteur, c'est du jamais vu depuis 1962 au Japon. Et, en majorité, cela n'emballe pas les Tokyoïtes : « Les grands magasins sont des services essentiels comme les bureaux de poste ou les banques, donc, pour moi, dans ces secteurs, les grèves devraient être interdites », estime un habitant de la capitale. « Faire grève, c'est prendre le grand public en otage », renchérit un autre tokyoïte. Mais d'autres habitants comprennent le mouvement social, comme cette femme : « La grève, ce n'est jamais l'idéal. Après, ces gens se battent pour préserver une certaine diversité commerciale : il y a déjà tellement de magasins d'électronique à Tokyo. » D'autres encore la soutienne : « J'applaudis. Au Japon, les salariés sont toujours priés de courber l'échine, mais la servilité, ça n'a jamais fait avancer l'humanité », estime un Japonais interrogé. Des grévistes masqués Les arrêts de travail sont rares au Japon, où seuls 16% des salariés sont syndiqués. Car s'affilier à une organisation de travailleurs est souvent vu comme une marque de défiance envers l'employeur. Beaucoup de grévistes de Seibu Ikebukuro qui témoignent à la télévision en ce moment apparaissent à l'écran avec le visage flouté et la voix déformée pour ne pas être reconnus.