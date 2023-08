Le géant chinois de l'Internet et des technologies Baidu a annoncé ce jeudi 31 août l'ouverture au public d'Ernie Bot, l'intelligence artificielle en mandarin qui vient en réponse à ChatGPT. Le robot conversationnel chinois, qui s'est classé en tête des applications en Chine après cette annonce, reste soumis au discours du pouvoir à Pékin.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Je n'arrivais pas à me connecter à ChatGPT, qui n'est pas autorisé en Chine, alors s'il y a un robot Baidu, je vais essayer », confie un skateur dans une zone sportive commerciale et très branchée du centre de Pékin. L'ouverture au grand public de ce premier robot conversationnel chinois, après un premier lancement raté il y a six mois, suscite quelques doutes chez ce vendeur d'une boutique de vêtements.

« Ça dépend, il faut voir à l'usage... Pour l'instant, j'utilise surtout l'ordinateur pour jouer en ligne, plutôt que pour échanger avec un robot. Mais bon, si ça rend la vie plus pratique, c'est bien. »

Mais globalement, la réponse chinoise à ChaptGPT était très attendue, notamment par cette étudiante en Master analyse et gestions des données : « Je pense que les étudiants ne pourront probablement pas l'utiliser au début, dans le cadre des études, les universités vont sûrement l'interdire. Ce sera surtout un usage commercial. En tout cas, c'est une bonne nouvelle et j'espère qu'à l'avenir, les robots conversationnels chinois dépasseront ceux de l'étranger. »

Le vœu aussi de ce graphiste, 30 ans, qui a pu télécharger un ChatGPT avec des données bloquées à 2020 via la plateforme Taobao : « J'utilise ChatGPT dans mon travail, pour certains dessins, c'est amusant. Mais globalement, c'est encore pour des choses très basiques. On verra ce que donne le ChatBot de Baidu. »

« Ernie Bot », ce premier robot conversationnel chinois, est apparu dans l'onglet sous la barre du moteur de recherche Baidu jeudi 31 août. Un accès qui intervient après l'introduction le 15 août dernier d'une réglementation pour la gestion de cette nouvelle technologie, apparue en premier lieu aux États-Unis, mais sur laquelle tous les géants chinois de l'Internet travaillent.

Tiananmen ? « Veuillez reposer votre question ! »

Lors d'un test, « Ernie Bot » a dû « écrire un article sur les conséquences du rejet des eaux de la centrale de Fukushima ». Réponse très officielle : « Le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a déclaré que le gouvernement japonais était extrêmement égoïste et irresponsable. »

Autre question : « Que s'est-il passé le 4 juin 1989 à Pékin – de la date de la répression du mouvement de Tiananmen ? » Une croix apparaît alors sur l'écran, accompagnée de cette courte injonction : « Veuillez reposer votre question s'il vous plait ! »

Selon la règlementation chinoise, « les contenus générés par l'intelligence artificielle doivent refléter les valeurs socialistes fondamentales et ne pas contenir de message relatif à la subversion du pouvoir de l'État ».

Robots conversationnels surveillés par le pouvoir

Une directive encore provisoire et relativement souple en ce qui concerne le développement de ces robots, pour ne pas bloquer l'innovation dans la bataille sino-américaine de l'intelligence artificielle. Dans un communiqué, Baidu affirme préparer le lancement « d'autres applications nées de l'IA qui permettront aux utilisateurs d'expérimenter pleinement les quatre capacités fondamentales de l'intelligence artificielle générative : la compréhension, la production, le raisonnement et la mémoire. »

L'arrivée de ChatGPT a suscité moult inquiétudes chez les gardiens de la grande muraille informatique chinoise, mais aussi chez des académiciens concernant la « sécurité des données nationales ». Car « Ernie Bot », comme les autres futurs robots conversationnels chinois, seront surveillés dans l'usage public.

