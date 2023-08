Les États-Unis approuvent pour la première fois une livraison d'armes à Taïwan

Washington va un pas plus loin dans son soutien à Taïwan : pour la première fois, le gouvernement du président Biden a approuvé, mercredi 30 août, une aide militaire directe à Taipei. Taïwan se trouve de plus en plus dans le viseur de la Chine, qui menace régulièrement de reprendre l'île démocratique et autonome par la force.

Un navire militaire taïwanais le 5 août 2022. (Image d'illustration) VIA REUTERS - EASTERN THEATRE COMMAND

Par : RFI Suivre

Washington fournira bien une « aide directe ». Les Taïwanais n'auront pas à payer ces nouveaux équipements militaires, ce qui était le cas jusque-là. Mais le département d'État a tenu à le rappeler : cela ne veut pas dire que les États-Unis reconnaissent la souveraineté de Taïwan. Les armes fournies doivent juste permettre à l'île de « maintenir une capacité d'auto-défense suffisante », a déclaré un porte-parole du département d'État. Avec une aide de 80 millions de dollars, l'enveloppe reste modeste. En juillet dernier encore, le président Joe Biden avait approuvé des livraisons d'armes pour une valeur de près de 350 millions de dollars. Mais on peut y voir un ballon d'essai. Et sans surprise, Pékin a fustigé cette décision et fait savoir que toute livraison d'armes à Taïwan nuit à la « sécurité » de l'île. La Chine soupçonne en effet Washington de longue date de soutenir – sans le dire – l'indépendance formelle de l'île que Pékin considère comme une province rebelle et censée rentrer dans son giron à moyen terme, comme le numéro un chinois Xi Jinping l'a martelé à maintes reprises.