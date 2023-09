Centenaire du séisme de la plaine du Kanto: les étrangers des pogroms oubliés des hommages au Japon

Le Japon s'est figé, ce vendredi à 11h58 heure locale, au moment précis où, il y a 100 ans, le 1er septembre 1923, il subissait la plus grave catastrophe naturelle de son histoire : un séisme de magnitude 7,9 suivi d'un tsunami de 12 mètres de haut, qui dévastèrent Tokyo et son immense banlieue, faisant 105 000 morts. La commémoration de cette tragédie a été très incomplète. Les autorités n'ont en effet pas jugé bon de rendre hommage à la mémoire de milliers d'immigrés qui ont été massacrés dans la foulée du séisme, victimes de pogroms.

Pictures From History/Universal - Pictures from History

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Parmi les étrangers qui ont été assassinés en septembre 1923, figurent des proches de deux immigrés coréens.

« Après le séisme, explique le premier, une rumeur se propagea en ville : les Coréens et les Chinois étaient en train d'empoisonner l'eau des puits et de se livrer à des pillages. Cela a été terrible. La police militaire et des milices citoyennes ont commencé à pourchasser les étrangers et à les massacrer. Selon des historiens, au moins 6 000 immigrés ont été assassinés. »

« J'étais bébé à l'époque, donc j'ai très peu de souvenirs des événements, confie le second immigré. En revanche, jamais je n'oublierai le visage rieur de mon grand frère. Il a été battu à mort par des policiers, qui n'ont jamais été jugés. Il était né et avait toujours vécu au Japon, n'avait jamais fait de mal à personne... Mais après le séisme, le simple fait d'être Coréen faisait de vous un suspect. »

À lire aussiLe Japon, terre empreinte de catastrophes

Les étrangers qui servent d'exutoire quand le pays traverse une crise majeure, c'est tout sauf de l'histoire ancienne dans l'archipel. À Fukushima, en 2011, les réseaux sociaux accusèrent les immigrés de cambrioler les maisons que leurs occupants avaient dû fuir en raison des radiations.

Et au début de l'épidémie de Covid, l'expression « le virus chinois » de Donald Trump, fit florès au Japon. À l'époque, des commentaires attribuèrent la propagation de ce virus à « l'hygiène déplorable de nombreux immigrés ».

À lire aussiJapon: un texte contre le racisme en demi-teinte

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne