Le sud-est de la Chine redoute l'arrivée du super typhon Saola

Les habitants du sud-est de la Chine et des villes de Hong Kong et de Shenzhen sont calfeutrés chez eux dans l’attente du super typhon Saola, qui devrait toucher terre ce vendredi 1er septembre dans la soirée ou cette nuit. Ce pourrait être le plus puissant typhon enregistré depuis soixante-dix ans.

Rue déserte à l'approche du super typhon Saola, à Hong Kong, le 1er septembre 2023. AP - Daniel Ceng

Par : RFI Suivre

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde Les reporters en cirés et capuches sont de nouveau de sortie, et le vent est si fort qu'on les entend à peine sur le direct diffusé sur le portail Baidu, ce vendredi 1er septembre. Plusieurs télévisions du sud de la Chine sont en émissions spéciales et encouragent les habitants à rester à la maison et à respecter les consignes de sécurité. Hong Kong a décrété le niveau d'alerte maximal. « L'alerte ouragan numéro 10 a été émise à 20h15 (12h15 en temps universel) », a indiqué l'Observatoire météorologique de Hong Kong. Les rues étaient désertes vendredi soir, se préparant à l'arrivée du typhon Saola. Il pourrait passer à 50 kilomètres au sud de Hong Kong, entraînant de nombreux dégâts sur son passage. Des inondations pourraient survenir en zones côtières Des inondations pourraient notamment survenir sur les zones côtières avec une montée des eaux de cinq mètres par endroit. À Hong Kong, la fréquence des métros a été réduite, des vols ont été annulés, les services de bus sont suspendus, et les écoles et les crèches sont fermées, ainsi que les parcs de loisirs. Les vitrines des commerçants, les fenêtres des bureaux et des habitations sont protégées par des rubans adhésifs. Des sacs de sable ont été entassés à l'entrée de certains immeubles afin d'empêcher l'eau de rentrer. C'est la même chose en face à Shenzhen, où les commerces, les bureaux, sont fermés depuis 16 heures ce vendredi après-midi. L'ambiance est à l'inquiétude et à la prudence : tout le monde garde en mémoire le passage du typhon Mangkhut qui a ravagé Hong Kong il y a cinq ans.