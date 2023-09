Singapour: Tharman Shanmugaratnam remporte l'élection présidentielle

À Singapour, selon les résultats officiels publiés ce vendredi soir, l'ancien vice-Premier ministre Tharman Shanmugaratnam a été élu président de la ville-État avec plus de 70% des suffrages exprimés.

Après que la présidente sortante, Halimah Yacob, avait annoncé qu'elle ne briguerait pas de second mandat, les sondages donnaient celui qui fut également ministre des Finances comme le grand favori d'une élection très attendue pour un poste, néanmoins, essentiellement honorifique.

Tharman Shanmugaratnam a su éviter le piège et s'impose largement lors de cette élection présidentielle, la première depuis dix ans, puisqu'en 2017, Halimah Yacob, la présidente sortante, s'était présentée sans adversaire. Ce Singapourien d'origine indienne, comme 9% de la population de la ville-État, était pressenti il y a encore quelques années pour prendre le poste de Premier ministre, ce qu'il avait finalement exclu.

Issu du PAP, le Parti d'action populaire, omniprésent à Singapour, celui qui a également dirigé pendant de longues années l'autorité monétaire de Singapour a su largement s'imposer face à deux adversaires qui comptaient sur un rejet de cette personnalité qui a longtemps été membre d'un parti au cœur de nombreux scandales ces derniers mois. Un parti qu'il a quitté comme la loi l'exige.

Tharman Shanmugaratnam devient ainsi le 10e président de Singapour depuis l'indépendance le 9 août 1965. Un fauteuil qu'il occupera les six prochaines années. Un poste au pouvoir très limité. Il assiste par exemple aux réceptions officielles, supervise les réserves financières du pays et peut aussi opposer son veto aux nominations-clé dans la fonction publique, sachant que dans cette petite nation d'un peu plus de 6 millions d'habitants, c'est le Premier ministre qui dicte véritablement les politiques.

