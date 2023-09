Thaïlande: le roi réduit la peine de l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra à un an de prison

En Thaïlande, l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, récemment rentré au pays après un long exil, a obtenu vendredi 1er septembre une grâce royale. Condamné pour fraudes, il voit sa peine réduite de huit à un an de prison.

L'ancien Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, répond à une interview le 9 mars 2016 à New York.

Avec notre correspondante Bangkok, Carol Isoux

Thaksin Shinawatra avait été condamné à huit ans de prison pour plusieurs affaires de fraudes financières. Sa peine a finalement été réduite à un an. Il ne l’effectuera sans doute pas en prison mais dans un hôpital privé, où sa famille possède un appartement.

Le décret royal évoque, pour justifier cette décision, l’âge de l’ancien Premier ministre, 74 ans, ses « contributions au pays », et surtout « sa loyauté indéfectible envers la monarchie ». Une façon de confirmer ce que les Thaïlandais soupçonnaient déjà : le retour de Thaksin Shinawatra le 22 août, après 15 ans d’absence, serait le fruit de négociations avec les élites pro-militaires et monarchistes qui tiennent le pays.

Pour l’obtenir, Thaksin Shinawatra et son parti ont dû abandonner politiquement leur allié, le Parti de la jeunesse, qui a remporté les élections législatives et se retrouve pourtant, à la suite de ces tractations, en dehors de la coalition gouvernementale. Les élites lui reprochent des positions jugées trop radicales sur la question monarchique. Une amère déception pour les partisans d’un système plus démocratique en Thaïlande.

