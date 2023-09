Chine: 770 grèves et manifestations dans les usines au premier semestre 2023

On note une légère amélioration de l’activité des usines en Chine. L'indice des directeurs d’achats manufacturiers, publié vendredi 1er septembre par Caixin, est à son niveau le plus élevé depuis février : 51, contre 49,2 en juillet, après des mois de contraction liée aux manifestations et grèves qui se sont multipliées au premier semestre dans le pays.

Des employés chinois de l'usine Tenglong Automobile Co. à Xiangyang, dans la province de Huvei, le 10 mai 2023. AP - Andy Wong

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde Avec la France, la Chine est l'autre pays réputé pour ses manifestations. Si ce n'est que les médias d'État s'en font rarement l'écho. Selon le rapport du China Labour Bulletin, mis à jour le 31 août, 770 « incidents de masse » comme dit pudiquement la presse officielle, se sont produits au premier semestre 2023 chez les ouvriers, contre 830 sur l'ensemble de l'année 2022. Rien que pour le mois d'août, près de 90 événements ont été répertoriés par l'ONG de défense des droits des travailleurs, dans tous les secteurs et aux quatre coins du pays. À lire aussiLa Chine veut réduire le montant des réserves en devises étrangères pour soutenir le yuan À Yuyao, dans la province orientale du Zhejiang, ce sont les livreurs qui se sont mis en grève. Même chose à Fuzhou, dans le Fujian, plus au sud pour les chauffeurs de camion, ou encore dans une mine de charbon du Shaanxi, au Centre-Nord. Et puis, de nombreuses manifestations ont eu lieu, surtout contre les arriérés de salaire dans une boulangerie industrielle à Hohot en Mongolie intérieure (Nord), dans une imprimerie taïwanaise à Shenzhen (sud-est), sur un projet de construction dans le Shandong (est), dans une usine de chaussures à Wenzhou (sud-est), ou encore dans une centrale nucléaire du Liaoning (Nord-Est). Les travailleurs de l'électronique et du textile sont les plus touchés par ce ralentissement post-Covid, avec une multiplication de courtes vidéos sur les réseaux sociaux ces derniers mois, où s'expriment inquiétude et mécontentement.