Le typhon Saola touche terre dans le sud de la Chine et se révèle moins violent que prévu

Le typhon Saola a balayé le sud de la Chine ce samedi 2 septembre, après être passé sur Hong Kong. Les autorités continuent d'appeler les habitants à la prudence même si les vents sont finalement moins violents que ce qui était redouté. Alors que les autorités avaient hissé l'alerte au niveau maximal « T10 », extrêmement rare, à l'arrivée : des dégâts matériels et de puissantes bourrasques mais un typhon moins violent que ce qui était redouté.

Publicité Lire la suite

Saola est très officiellement rétrogradé : de « super typhon », il est passé au rang de « typhon violent », selon le centre météorologique chinois. À son approche ces derniers jours, 900 000 personnes ont été évacuées dans deux provinces chinoises et des centaines de vols ont été annulés. Dans la ville de Shenzen, qui compte près de 18 millions d'habitants, les autorités ont ordonné la fermeture des bureaux, des commerces, des marchés et des abris ont été prévus pour la population.

En Chine continentale, la province de Guangdong a suspendu la circulation des trains jusqu'à samedi soir.

Mais c'est un typhon moins dévastateur qui s'est abattu sur la région samedi à 3h30 locales (20h30 TU vendredi), en témoigne le niveau d'alerte émis par les autorités de Hong Kong : vendredi 1er septembre, il affichait « T10 » – soit le niveau maximal atteint seulement seize fois depuis les années 1940 –, mais la nuit dernière ce niveau d'alerte a été réduit jusqu'à « T8 ».

Samedi, aucune victime n'a été signalée pour l’instant, mais les dégâts matériels sont bien visibles, notamment à Hong Kong où des arbres ont été arrachés et des vitres brisées. Avec des rafales de vent atteignant 140 km/h, les autorités demandent aux habitants de rester vigilants et d'éviter le bord de mer.

Selon Linda, une Française qui vit à Hong Kong depuis cinq ans, « il y a une panique qui monte, puisque les magasins sont vides, mais une fois à l’intérieur, les constructions sont très bien faites et on ne ressent pas l’effet du typhon », explique-t-elle.

00:56 Selon Linda, une Française qui vit à Hong Kong depuis cinq ans, «il y a une panique qui monte, puisque les magasins sont vides, mais une fois à l’intérieur, on ne ressent pas l’effet du typhon» Nicolas Falez

Des inondations toujours craintes

On craint toujours les inondations dans cette région du delta de la Rivière des Perles, région de basse altitude sujette à de nombreuses tempêtes, et qui abrite notamment Hong Kong, Macao, Canton et la province du Guandong. Le sud de la Chine est fréquemment frappé par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines en été et en automne et se déplacent ensuite vers l'ouest.

Bien qu'ils puissent provisoirement perturber l'activité dans les villes comme Hong Kong et Macao, les typhons font maintenant beaucoup moins de victimes et de dégâts, grâce à des normes de construction plus strictes et à de meilleurs systèmes de gestion des inondations.

Selon les experts, le changement climatique a augmenté l'intensité des tempêtes tropicales, avec plus de précipitations et des rafales plus fortes, entraînant des inondations soudaines et des dommages côtiers.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne