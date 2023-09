Mongolie: le pape François, en terre bouddhiste, rend hommage à la tolérance religieuse du pays

Arrivé hier vendredi en Mongolie, le souverain pontife a prononcé ce samedi matin son premier discours devant les autorités politiques du pays. Le pape François a tenu à rendre hommage à la sagesse et à la tradition du peuple mongol, une terre tolérante pour les diverses religions...

Le pape a choisi la métaphore de la yourte pour rendre hommage à la Mongolie. « J'imagine entrer pour la première fois, avec respect et émotion, dans l’une de ces tentes circulaires qui parsèment la majestueuse terre mongole, afin de vous rencontrer et mieux vous connaître », a-t-il expliqué.

Dans son allocution, le pape a insisté sur la sagesse du peuple mongol, « accumulée au fil des générations d’éleveurs et d’agriculteurs toujours attentifs à ne pas perturber l’équilibre délicat de l’écosystème », rapporte notre envoyé spécial à Oulan-Bator, Eric Sénanque. Une mise en garde dans un pays qui est l'un des plus gros exportateurs de charbon, et dont la capitale est l'une des plus polluées au monde.

Il a aussi salué la Mongolie comme un pays s’étant pleinement inscrit dans la modernité, soulignant le « rôle important » joué par le pays au cœur du grand continent asiatique et sur la scène internationale et saluant sa détermination à lutter contre la prolifération nucléaire tout comme le choix d’avoir mis fin à la peine de mort.

Le pape a également mis en garde contre la corruption devant les dirigeants de Mongolie, où un important scandale dans l'industrie du charbon avait provoqué d'importantes manifestations en décembre 2022. Plusieurs personnes avaient été arrêtées après avoir tenté de prendre d'assaut le palais du gouvernement après que des lanceurs d’alertes ont rapporté que des milliards de dollars provenant de l’exploitation du charbon avaient été volés par des législateurs liés à cette industrie. La corruption est une menace pour le développement de tout groupe humain, et « appauvrit des pays entiers », a estimé le souverain pontife.

C’est enfin un hommage au respect et à l’apport des traditions religieuses en terre mongole que François a dressé, saluant « l’harmonie et la synergie entre croyants de différentes confessions ». « Je me réjouis donc que la communauté catholique, aussi petite et discrète soit-elle, participe avec enthousiasme et engagement à la croissance du pays » a enfin dit le pape. François doit rencontrer ce samedi dans la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul, dont la nef circulaire ressemble à la tente traditionnelle des nomades, de Mongolie, la petite communauté catholique du pays. Le pays ne compte que 1500 catholiques -dont 25 prêtres et 33 religieuses dont deux seulement dont Mongols, mais le déplacement du pape est suivi avec passion par de nombreux pèlerins d'autres pays d'Asie qui ont fait, eux aussi, le voyage en Mongolie.

Dimanche, le pape prononcera un discours lors d'une réunion inter-religieuse, à laquelle le recteur de l'église orthodoxe russe d'Oulan-Bator devrait assister. Il présidera ensuite une messe dans une arène de hockey sur glace.

(et avec agences)

