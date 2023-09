Pakistan: mouvements de protestation contre l'inflation et les hausses de l'électricité

Au Pakistan, les commerçants sont en grève ce samedi 2 septembre dans certaines provinces du pays. En cause : la hausse des factures d'électricité et l'inflation, qui ont toutes deux atteint des niveaux sans précédent. La grogne des professionnels et des particuliers enflent depuis plusieurs jours dans le pays.

Karachi, Pakistan: les commerçants ont gardé le rideau de leurs échoppes fermé pour protester contre l'inflation et les hausses de l'électricité ce samedi 2 septembre 2023. © REUTERS - AKHTAR SOOMRO

Lire la suite avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali C'est surtout à Karachi dans le sud du pays et dans le nord-ouest que la grève des commerçants est observée. Un parti politique a lancé l'appel menaçant les autorités de maintenir la grève jusqu'à la semaine prochaine. Résultat, ce samedi, de nombreuses entreprises et commerces sont portes closes. Les grévistes exigent une réduction du prix de l'électricté et des actions contre l'inflation qui a atteint 30 %. Les Pakistanais ont vu leurs factures d'électricité multipliées par deux, voire trois au cours de ces derniers mois, alors que le prix de l'essence et des produits de première nécessité ne cesse d'augmenter. Des mouvements de protestation de la population ont même eu lieu dans certaines parties du pays cette semaine, les manifestants brandissant leurs factures d'électricité. Le gouvernement a fait part de son impuissance il y a deux jours, indiquant même qu'il pourrait y avoir de nouvelles augmentations. Le Pakistan est plongé dans une grave crise économique. En janvier, le pays a obtenu plus de 9 milliards de dollars de promesses d'aides pour se reconstruire et fin juin, Islamabad a évité le défaut de paiement grâce à un prêt de quelque 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, mais à la condition d'entreprendre des réformes importantes et douloureuses. À lire aussiPlombé par sa dette extérieure, le Pakistan tente de boucler un projet de budget