Thaïlande: le roi a approuvé le nouveau gouvernement de Srettha Thavisin

En Thaïlande, un nouveau gouvernement a été approuvé par le roi, plus de trois mois après les élections législatives.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

À la tête du nouveau gouvernement, on trouve Srettha Thavisin, 60 ans, issu du monde des affaires, anciennement à la tête d'un des plus grands groupes immobiliers du pays. Il cumulera les fonctions de Premier ministre et de ministre des Finances.

Le cabinet est très largement dominé par son parti, le Pheu Thai, qui est également la formation de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, récemment rentré d'exil.

Au poste du ministre de l'Intérieur, on retrouve Anutin Charnvirakul, qui était jusqu'ici ministre de la Santé et qui a fondé l'essentiel de sa communication politique sur la libéralisation du cannabis.

Enfin, au poste-clé de l'Agriculture, on retrouve une figure importante du clan des militaires, l'homme de réseau Thammanat Prompao, arrêté et condamné pour trafic d'héroïne en Australie dans les années 1990.

Le grand absent de cette coalition, c'est bien sûr le « parti de la jeunesse », renvoyé à la faveur d'un jeu d'alliances politiques, dans les rangs de l'opposition, alors qu'il a remporté les suffrages de la majorité des Thaïlandais aux dernières élections législatives.

