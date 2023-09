Avant le G20, l'Inde lance des manœuvres militaires près de la frontière contestée avec la Chine

L'Inde a lancé, lundi 4 septembre, d'importantes manœuvres militaires, notamment le long de la frontière himalayenne contestée avec la Chine. Celles-ci se poursuivront lors du G20 à New Delhi, les 9 et 10 septembre, auquel le président chinois Xi Jinping ne participera pas.

Les onze jours d'opérations militaires le long de la frontière himalayenne constituent « un exercice d'entraînement annuel » dans les zones septentrionales limitrophes du Pakistan et de la Chine, a déclaré à l'AFP un responsable de la défense indienne, sous couvert d'anonymat car non autorisé à parler à la presse.

Les relations entre les deux puissances asiatiques sont tendues depuis un affrontement à haute altitude au cours duquel 20 soldats indiens et au moins quatre soldats chinois ont été tués, en juin 2020.

Fin août, de nouvelles tensions sont apparues, après que Pékin a publié une carte revendiquant des terres que New Delhi prétend lui appartenir. Depuis, des dizaines de milliers de soldats sont massés de part et d'autre de la Ligne de contrôle effectif (LAC), frontière de facto entre l'Inde et la Chine, mais qui n'est pas clairement démarquée.

En août, le Premier ministre indien, Narendra Modi, et le président chinois, Xi Jinping, ont participé à une rare rencontre en face-à-face lors du sommet du bloc des pays émergents Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Johannesburg. Toutefois, si Xi Jinping ne sera pas au 18e sommet du G20 à New Delhi, le 9 et 10 septembre, le Premier ministre chinois, Li Qiang, y participera bien, a déclaré ce lundi 4 septembre le ministère des Affaires étrangères à Pékin.

Le gouvernement de Modi a injecté des milliards de dollars dans des projets de connectivité de son côté de la frontière, afin de renforcer la présence civile et d'établir de nouveaux bataillons paramilitaires. L'Inde cherche à développer des liens plus étroits avec les pays occidentaux, et notamment avec les membres du Quad, alliance qui regroupe les États-Unis, le Japon et l'Australie et qui vise à contrer le poids de la Chine dans la région Asie-Pacifique.

(avec AFP)

