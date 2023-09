Des signes d'apaisement entre la Corée du Sud et la Chine dans le secteur du tourisme

Alors que la Corée du Sud et la Chine ont multiplié les désaccords économiques et géopolitiques ces derniers mois, Pékin et Séoul ont échangé des gestes d'apaisement dans le secteur du tourisme. La Chine a levé son interdiction sur les visites de groupes en Corée du Sud et les autorités sud-coréennes ont dévoilé un plan pour attirer plus d’1,5 million de Chinois d’ici la fin de l’année.

Pékin a levé l'interdiction des visites de groupes sud-coréens dans le pays, un signe d'apaisement des relations entre les deux pays voisins sur le plan touristique. AFP - GREG BAKER

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca À Séoul, le ministère du Tourisme est prêt à tout, ou presque, pour assurer le retour des touristes chinois en Corée du Sud. Avant la pandémie, ils étaient près de 5 millions à venir tous les ans. Mais le Covid-19 et la décision prise par Pékin d’interdire les visites de groupes dans le pays en 2017, ont fait drastiquement baisser ce chiffre. Cette mesure était une réponse à l’installation du système de défense antimissile américain THAAD en Corée du Sud, mais elle a été levée il y a trois semaines. Désormais, Séoul veut surfer sur l’opportunité. Alors que la semaine dernière, pour la première fois en six ans, un bateau de croisière chinois s’est rendu dans l’île très touristique de Jeju, au sud du pays, le gouvernement sud-coréen sort le grand jeu avec l'ouverture de nouveaux centres de visas, une augmentation des liaisons aériennes, le remboursement de la TVA ou des frais de visa pour les visites groupées. La Corée du Sud prévoit aussi de nouveaux programmes touristiques adaptés ou le développement des modes de paiement comme Wechat pay ou Alipay massivement utilisée en Chine. Une opération séduction censée porter le total de touristes chinois à 2 millions pour l’année 2023 et faire grimper le PIB de 0,16 point. La question est désormais de savoir comment réagira la population sud-coréenne alors que le sentiment anti-chinois est en pleine croissance ces dernières années. À lire aussiAvec le Japon et la Corée du Sud, Joe Biden envoie un message d'unité face à la Chine NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI