Menacées par les talibans, ces Afghanes qui comptent sur l'accueil de la France

C'est une première symbolique : la France accueille, ce lundi 4 septembre, une poignée d'Afghanes menacées par les talibans et exilées au Pakistan voisin. Elles sont pour l'instant cinq, dont une accompagnée de trois enfants, et doivent atterrir dans l'après-midi à l'aéroport parisien de Roissy. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'elles ont fui le régime taliban qui a repris le pouvoir en Afghanistan à l'été 2021. Ces Afghanes ne sont pas les seules à être menacées.

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Voilà plus d'un an que Nasrin Shirzad s'est réfugiée au Pakistan. Cette journaliste et militante des droits de l'homme a travaillé plus de 15 ans pour Tolo News, la première chaine d'information télévisée en Afghanistan. Le retour des talibans au pouvoir, en août 2021, l'a contrainte à quitter son pays.

« Nous avons toujours réalisé des reportages sur les talibans, sur leur injustice, sur la façon dont ils traitent les femmes et les filles. Nous sommes en grand danger. Ils traquent les journalistes là-bas, les torturent, les tuent. Après avoir rencontré de nombreuses difficultés et reçu des menaces, j'ai pu quitter l'Afghanistan et trouver refuge au Pakistan », explique-t-elle.

Avec son mari journaliste et leurs trois enfants, la vie de réfugiés sans statut légal au Pakistan est difficile, confie-t-elle : « Nous ne pouvons pas rester ici, car mes enfants ne peuvent pas avoir accès à une éducation. Parce que nous n'avons pas le droit d'aller à l'école, il n'y a pas d'accès à l'emploi pour nous. Nous n'avons pas de revenus ici. »

Nasrin Shirzad craint d'être expulsée en Afghanistan. Elle a demandé un visa pour la France, mais cette requête est restée sans réponse pour l'instant.

