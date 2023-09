Les «Nouvelles routes de la soie»: dix ans après, un bilan contrasté

Éclairage

En lançant les « Nouvelles routes de la soie » en 2013, le président Xi Jinping a entraîné la Chine dans une aventure inédite de son histoire. En une décennie, Pékin a dépensé des centaines de milliards d’euros de l’Asie à l’Europe, en passant par l’Afrique, dans les infrastructures, mais pas seulement. Aujourd’hui, plus de 150 pays ont adhéré à ce qui est devenu un label et, surtout, un réseau complexe de corridors terrestres et maritimes à l’échelle du globe. Dix ans après, quel bilan doit-on tirer du « projet du siècle », selon les mots de Xi Jinping ?

7 septembre 2013. Une visite d’État à Astana, capitale du Kazakhstan, et un discours dans l’amphithéâtre de l’Université Nazarbayev. La journée va discrètement rentrer dans l’histoire. « Construisons ensemble une ceinture économique le long des routes de la soie. » C’est par ces mots que Xi Jinping lance à la tribune son projet pharaonique. A cette minute, personne ne peut prévoir sa future dimension planétaire, tentaculaire, en l’espace d’une décennie. Un mois après, le président chinois se trouve à Jakarta. Autre discours, devant le Parlement indonésien cette fois. « Construisons ensemble une route maritime de la soie du XXIe siècle. » Le nom du grand projet est trouvé : « Une route, une ceinture », « One Belt, One Road » ou Obor en anglais.

Le terme « routes de la soie » ne suffit pas à qualifier l’entreprise de Xi. C’est qu’il a été inventé en 1876 par l’Allemand Ferdinand von Richthofen. À l’heure où les puissances du Vieux Continent rêvent d’un chemin de fer eurasiatique, le géographe met un nom sur ce réseau au long cours qui a longtemps traversé le désert depuis la Chine pour acheminer les marchandises jusqu’à l’Europe. Deux empires qui organisaient le commerce mondial et en tiraient profit. Le réseau aurait fonctionné à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu’au XVe de notre ère, début des grandes conquêtes colonisatrices des Européens.

Pur produit de l’imaginaire occidental, l’expression « routes de la soie » est trop chargée d’ethnocentrisme. Elle n’incluait même pas la « route maritime » qui relie depuis toujours la Chine à l’océan Indien. Surtout, ces « routes » n’étaient organisées ni par les Européens, ni par les Chinois, mais par les marchands d’Asie centrale, avec leurs caravanes cheminant d’un oasis à l’autre.

L’ambition des « Nouvelles routes de la soie » est radicalement différente, inédite. Cette fois, la Chine veut la prééminence. Elle ne veut plus dépendre des routes commerciales sous influence américaine, comme le vital détroit de Malacca, où transite une grande partie des échanges maritimes mondiaux. Elle souhaite un réseau dont elle est le centre, le financeur et le principal bénéficiaire. Quoi qu’il en coûte. En une décennie, elle débloque près de mille milliards d’euros pour financer des projets dans les infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications, entre autres. Elle crée un réseau complexe de corridors terrestres et de routes maritimes. Elle parvient à faire signer des accords de participation aux « Nouvelles routes de la soie » à plus de 150 États.

Participants officiels à la BRI par arrivée d'adhésion. © Studio graphique FMM

Elles sont désormais un label qui s’écarte largement de la « route » et de la « ceinture », allant jusqu’en Amérique du Sud. Elle regroupe une majorité écrasante de nations du « Sud global », ces pays en développement souvent frustrés par l’ordre économique mondial dominé par les Occidentaux et les Américains. Depuis le plan Marshall, le monde n’avait plus connu pareille ambition. Et cela inquiète l’Occident qui voit la Chine se fabriquer là un gigantesque instrument de puissance économique et politique globale.

Mais à partir de 2016, les critiques émergent. « Les routes de la soie font face à un énorme problème de visibilité et d’image internationale, rappelle Nadège Rolland, chercheuse au think tank américain National Bureau of Asian Research. Le port d’Hambantota au Sri Lanka voit ses activités passer sous la coupe d’une entreprise d’État chinoise pour 99 ans. Nombre de pays se rendent compte que les investissements ne sont pas des investissements mais des prêts à des taux d’intérêt qui augmentent, qui vont augmenter leur dette et qui vont être financièrement impossibles à gérer sur le plan national. »Un chercheur indien cristallise ces critiques dans une expression qui fait mouche : la « diplomatie du piège de la dette ». S’ouvrir l’accès à des installations stratégiques en Asie, en Afrique, dans le golfe Persique et jusqu’aux Amériques, tel semble être l’objectif réel de Pékin.

Financiarisation du développement africain

« En Afrique, le bilan est plutôt contrasté, remarque Xavier Aurégan, géographe et maître de conférence à l’Université catholique de Lille. D’un côté, la Chine est parvenue à faire intégrer la très grande majorité des pays africains, à l’exception de l’île Maurice et de l’Eswatini - qui reconnaît Taïwan. La Chine a démultiplié ses capacités de financement, largement plus que d’investissement, estampillant également tous les projets infrastructurels comme faisant partie des Nouvelles routes de la soie, et même pour ceux lancés avant 2013. De ce point de vue, le projet est relativement un succès. »

Mais de l’autre côté, pointe Xavier Aurégan, « l’offre globale chinoise » fait de plus en en débat. « Le financement en échange de contrats remportés par les entreprises chinoises est critiquable », puisqu’il s’opère au détriment d’autres groupes internationaux ou africains. Le fameux « partenariat gagnant-gagnant » vanté par la Chine atteint ses limites. « Ce financement du développement en Afrique génère des conséquences que la Chine dénonce lorsque ce sont les Occidentaux qui bénéficient des contrats, souligne le géographe : l’endettement, la création de réseaux d’influence, des formes de dépendance et l’ensemble des impacts environnementaux et sociaux locaux. »

Les routes maritimes et corridos de la BRI. © Studio graphique FMM

Rééquillibrage et souplesse

Il faut réagir. En 2017, le projet est rebaptisé « Belt and Road Initiative » ou BRI. Le mot « initiative », plus « humble », plus « inclusif », doit participer à gommer l’image « prédatrice » du projet. « À l’été 2018, souligne Nadège Rolland, Xi Jinping préside une réunion de travail avec les agents qui soutiennent le développement des routes de la soie, ministères, agences du parti ou entreprises d’État. Il faut selon lui mettre en place des projets moins ambitieux et qui correspondent si possible aux volontés locales de développement des pays partenaires. » Le numéro un chinois exige aussi une campagne de propagande pour rendre plus acceptables dans ces pays les « Nouvelles routes de la soie ». Il n’est pas question de s’aligner sur les normes financières internationales pour assainir les grands projets mis en cause. Dépenser moins et mieux paraître sont les nouveaux d’ordre.

Rééquilibrage réussi ? Pas facile à dire aujourd’hui. Car entre-temps, à partir de 2020, la pandémie du Covid-19 a mis en sourdine un grand nombre de projets. Et désormais, des pays comme la République démocratique du Congo essaient de renégocier une partie des contrats et des accords avec la Chine. Mais cela ne signifie pas que les « Nouvelles routes de la soie » ont été gelées durant toute la période Covid.

« Il est difficile de tirer un bilan unique parce que les routes de la soie ont plusieurs branches, note Nadège Rolland. Elles ne sont pas simplement fixées sur les infrastructures, dont les investissements déclinent depuis 2016, mais aussi sur d’autres branches liées au développement de coopération dans la santé, l’éducation ou le changement des normes internationales, qui est l’axe d’effort principal. Là, le bilan est beaucoup plus positif du point de vue des autorités chinoises, qui ont pu faire énormément d’avancées, notamment dans le monde en développement. »

La nature « multidimensionnelle » de la BRI donne à la Chine une certaine souplesse. Durant la pandémie, c’est la santé, ou plutôt les « routes sanitaires de la soie » qui sont mises en valeur par Pékin. Elles véhiculent à merveille la « diplomatie du vaccin ». L’image circule dans tous les médias de ces masques et autres équipements de protection distribués dans des cartons portant un drapeau chinois bien en évidence. Ce qu’on sait moins : l’expression « routes sanitaires de la soie » a déjà été reprise depuis 2017 dans les discours du directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, soutenu par la Chine.

[Carte interactive] Les Nouvelles routes de la soie

« Communauté de destin » et ordre mondial alternatif

À travers les « Nouvelles routes de la soie », l’objectif final de la Chine n’est pas le financement d’infrastructures dans les pays en développement. C’est la création d’une « communauté de destin », selon les propos de Xi Jinping. Ce mot d’ordre vague cache ce que Nadège Rolland appelle le « changement des normes internationales ». Et ce changement s’effectue depuis plusieurs années à travers la stratégie de la Chine dans les organisations multilatérales : à savoir, profiter du retrait des États-Unis pendant l’ère Donald Trump pour prendre les postes de direction de certaines agences onusiennes. Mais cette tactique ne fonctionne pas toujours : Pékin ne parvient pas à modifier l’équilibre des forces avec les Occidentaux au sein de l’ONU et de ses agences. Résultat : la Chine crée des organismes parallèles, où elle est à la barre, pour tenter de renverser l’ordre mondial.

Exemple à travers les « routes sanitaires de la soie ». « Au moment où la Chine a été mise en difficulté à l’OMS, elle s’est mise en position en Afrique de créer un centre de prévention et de contrôle des maladies en Éthiopie », souligne le sinologue Alain Wang, enseignant à l’Ecole centrale Supélec. L’Africa CDC devait naître d’un cofinancement sino-américain, mais l’administration Trump s’en est retirée. Et Pékin s’est engouffré dans la brèche. « La Chine a investi 65 millions d'euros environ pour créer un énorme bâtiment à Addis-Abeba, poursuit Alain Wang. Ce centre, destiné pour l'instant à l'Afrique, a aussi des antennes régionales aussi conséquentes en Égypte, au Gabon, au Kenya, en Zambie et au Nigeria. Il va certainement se démultiplier en Afrique, mais aussi au-delà, peut-être en Amérique latine et en Asie. »

Pour le sinologue, c’est là que la BRI présente un bilan positif pour Pékin. « La Chine a su lier autour d’elle un certain nombre de grands et de petits pays qui joueront dans l'avenir un rôle très important, en se posant comme leader d'un monde opposé au monde occidental. Un monde où la démocratie n'existe pas : un monde de pays autoritaires. »

Label contre label ?

Quel est l’avenir des « Nouvelles routes de la soie » ? Pour Xavier Aurégan, le projet est « en suspens ». Les baisses des prêts chinois sont nettes : en Afrique subsaharienne, ils avaient chuté de 65 % en 2022 par rapport à 2021, selon le Green Finance & Development Center, un think tank rattaché à l’Université de Fudan à Shanghai. « Il existe des réflexions antagonistes au sein de l’élite politique chinoise, poursuit le géographe : une partie estime que la BRI est peut-être finie, peut-être déjà un peu passée de mode et qu'il faut aller vers autre chose. Et cette autre chose s’appelle la "nouvelle ère" de Xi Jinping. Peut-être qu’un nouveau volet de politique étrangère va être mis en place progressivement. »

Mais ce n’est pas l’avis de Nadège Rolland. Selon la chercheuse, cela fait déjà plusieurs années que la mort de la BRI est annoncée. En vain. Elle perdure. « Peut-être qu’elle apparaît moins dans la diplomatie chinoise », reconnaît la chercheuse, qui évoque la concurrence de nouveaux labels : la « Global Development Initiative » ou la « Global Security Initiative ». Mais ces labels viennent en complément. « Après la réouverture de la Chine après la pandémie, souligne Nadège Rolland, les officiels chinois ont rendu visite à plusieurs pays amis et la BRI apparaît dans les accords de coopération signés en 2022 et même en 2023. »

Dernier exemple en date : le sommet Chine-Asie centrale à Xi’an les 18 et 19 mai dernier. Xi Jinping a invité cinq dirigeants centrasiatiques. Il leur offre un spectacle digne de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Le thème principal ? « L’Initiative de la Ceinture et de la route ». À l’évidence, elle reste l’un des instruments majeurs de la politique étrangère de Xi Jinping. La preuve : le sommet de Xi’an a eu lieu en même temps que la réunion du G7 à Hiroshima. Les puissances occidentales y ont affiché un front commun contre les ambitions de la Chine, qui maintient son soutien « sans limite » à la Russie malgré le bain de sang en Ukraine. L’invasion russe et les sanctions occidentales ont certes suspendu une partie du trafic de marchandises sur les « routes ferroviaires de la soie » à travers l’Eurasie. Mais loin de se décourager, la Chine a redirigé ses trains plus directement vers Moscou, elle a valorisé comme une voie de contournement sa « route transcaspienne » qui arrive à Istanbul. L’heure est à la souplesse et au rééquilibrage. Mais non, elles ne sont pas mortes, ces « Nouvelles routes de la soie ».

