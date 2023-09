Corée du Nord: Kim Jong-un pourrait prochainement rencontrer Vladimir Poutine

Un sommet Poutine-Kim Jong-un ? Une nouvelle étape dans le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie ? C’est ce qu’évoque des sources américaines citées par le New York Times. Une rencontre entre les deux chefs d’État pourrait avoir lieu à Vladivostok, ville russe proche de la frontière avec la Corée du Nord, la semaine prochaine. Cette rare sortie du leader nord-coréen aurait pour but de faire avancer un éventuel contrat d’armement avec la Russie, à la recherche de munitions dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un inspecte une usine de production d'armement. Image publiée par l'agence KCNA. via REUTERS - KCNA

Par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca Pour sa première sortie officielle du territoire nord-coréen depuis le début de la pandémie de Covid-19, Kim Jong-un aurait choisi la Russie. Voilà plusieurs semaines que les États-Unis annoncent qu’un accord d’armement entre les deux pays est imminent, il pourrait se concrétiser avec un « échange diplomatique au plus haut niveau », assure Washington ce lundi 4 septembre. Train blindé Le New York Times, qui cite des sources américaines et alliées, détaille même le programme. Kim Jong-un se rendrait en train blindé dans la ville portuaire de Vladivostok, sur la côte est de la Russie, où se déroule le forum économique oriental entre le 10 et le 13 septembre. Toujours d’après ce quotidien, Vladimir Poutine chercherait à garantir l’envoi de munitions : des obus d'artillerie et des missiles antichars. Tandis que Kim Jong-un espérerait se procurer des technologies pour des satellites et des sous-marins nucléaires. Aide alimentaire Plus isolé que jamais depuis près de quatre ans, le pays pourrait aussi recevoir de l’aide alimentaire. Cette proposition de sommet entre les deux leaders aurait été portée par Sergueï Choïgou, lors de sa visite à Pyongyang en juillet. Le premier déplacement d’un ministre de la Défense russe en Corée du Nord, depuis la chute de l'URSS, semblait déjà annoncer les intentions de Moscou. À lire aussiCorée du Nord: Kim Jong-un appelle à intensifier la production de missiles NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI