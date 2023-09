Ils utilisent une pelleteuse pour créer un raccourci et détériorent la Grande Muraille de Chine

Deux personnes ont été arrêtées dans le nord de la Chine après avoir fait un trou à la pelleteuse dans la grande muraille ! Selon la police locale, l’homme âgé de 38 ans et la femme de 55 ans ont expliqué qu’il voulait créer un raccourci pour rejoindre leur chantier de construction à côté.

Publicité Lire la suite

Les deux suspects viennent de la province chinoise de Mongolie-Intérieure, affirme la télévision centrale de Chine qui se réfère à l’enquête de la police de Yuyou. C’est en effet sur un chantier de comté de la province voisine du Shanxi que monsieur Zheng (38 ans) et madame Wang (55 ans) travaillent.

La région est riche en patrimoine avec l’ancienne cité impériale de Pingyao notamment, mais aussi une portion de la grande muraille dite « 32 », parce qu’elle comptait à l’époque des empereurs Ming – donc il y a plus de 400 ans –, 32 tours balises et encore aujourd’hui une tour de guet bien conservée.

« Aimons notre Grande Muraille »

Très joli le « grand mur », comme disent les Chinois à cet endroit, mais il gêne les deux ouvriers sur le chemin qui mène au chantier. Alors ni une ni deux, sans avoir jamais travaillé à la DDE locale et sans avoir entendu non plus parler du classement de l’Unesco visiblement. Les deux travailleurs indiquent tout simplement avoir voulu élargir une ouverture existante afin de ne plus avoir à faire de détour, et cela, à l'aide d'une pelleteuse, ce qui laisse forcément des traces.

Sur les images télévisées, la brèche fait la longueur d’un engin de chantier. Un « très gros trou », affirment les médias d’État horrifiés. Les autorités locales parlent de dommages irréversibles et d’un véritable outrage fait à l’ouvrage. La grande muraille qui a été largement endommagée pendant la révolution culturelle est protégée par l’état depuis le célèbre slogan de Deng Xiaoping : « Aimons notre grande muraille ».

À écouter aussiGrand Reportage - Les amoureux de la Grande Muraille

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne