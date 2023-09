L'Inde va-t-elle changer de nom et adopter «Bharat», terme utilisé en langues locales?

La question se pose après que le gouvernement indien a lancé des invitations pour le dîner du G20 des 9 et 10 septembre prochains, en utilisant « Bharat », l’autre nom du pays. Une marque de l’affirmation nationaliste du gouvernement de Narendra Modi autant qu’un coup politique à destination des électeurs.

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

« Bharat » : tel est le nom de l’Inde en langues locales. De l’hindi au nord, en passant par le malayalam du Kerala au sud, les Indiens utilisent cette appellation ancienne pour désigner leur pays.

Sur les badges au G20

Et dans la Constitution indienne, la nation est définie selon les deux noms de « Bharat » et « India ». Le premier mot est utilisé surtout en Inde, le deuxième à l’étranger et en anglais. Mais c’est la première fois, ces dernières semaines, qu’un gouvernement a recours de manière aussi visible au nom de « Bharat » sur une plate-forme internationale : le dîner du G20 est ainsi organisé par la présidente du Bharat, et la délégation nationale portera ce nom sur leurs badges.

But électoraliste

Les nationalistes hindous au pouvoir ont toujours voulu appeler le pays ainsi, pour rejeter l’héritage colonial britannique et sa East India Company. Mais ce changement soudain semble avoir un but électoraliste direct : une nouvelle alliance de partis d’opposition vient en effet de se former, sous le nom de India, ce qui force les nationalistes hindous à éviter ce nom. Et à se présenter, à tous les niveaux, comme les représentants du Bharat.

