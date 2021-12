Athlètes de l'année: Warholm et Thompson-Herah récompensés de leur triomphe olympique

Paris (AFP) – Le Norvégien Karsten Warholm et la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah se sont vu décerner mercredi les trophées d'athlète de l'année 2021, récompense de leur triomphe aux Jeux olympique de Tokyo assorti d'un record du monde pour Warholm.

Publicité Lire la suite

Le Norvégien, 25 ans, aura marqué l'année sur 400 m haies avec deux records du monde et le titre olympique, sortant vainqueur d'une course appelée à rester dans la grande légende des Jeux.

Le 3 août 2021 à Tokyo, dans une fin de matinée rendue torride par la température (environ 33 degrés et 60% d'humidité), Karsten Warholm avait réussi à faire frissonner le grand stade olympique, pourtant vide à cause du Covid-19.

En 45 sec 94, il avait pulvérisé son propre record du monde (46 sec 70 établi le 1er juillet à Oslo) à l'issue d'un duel fabuleux face à l'Américain Rai Benjamin (46 sec 17). Les deux rivaux avaient alors ridiculisé l'ancien record de l'Américain Kevin Young, qui avait pourtant tenu près de 30 ans depuis les Jeux de Barcelone en 1992 (46 sec 78).

"Quand j'ai vu le chrono j'ai cru que c'était une erreur, je n'ai rien vu venir avant de franchir la ligne", a-t-il indiqué mercredi.

La joie du Norvégien Karsten Warholm, après avoir battu en 45 sec 94 son propre record du monde en finale du 400 m haies (46 sec 70), le 3 août 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 Jewel SAMAD AFP/Archives

"Je travaille très dur pour être toujours meilleur, mais c'est de plus en plus dur car j'ai déjà poussé mes limites très loin", a-t-il répondu à propos de ses ambitions pour la suite.

Karsten Warholm devient le premier norvégien à recevoir la récompense d'athlète de l'année, décernée depuis 1988. Il succède au recordman du monde de la perche suédois Armand Duplantis.

A 29 ans, Elaine Thompson-Herah décroche également pour la première fois la récompense à l'issue d'une saison 2021 exceptionnelle, grâce au vote divisé en trois entre le Conseil de World athletics, la "famille" de l'athlétisme, et les fans.

L'année faste de Thompson-Herah

Elle avait raflé à Tokyo trois titres olympiques (100 m, 200 m, 4x100 m), qui s'ajoutent aux deux ramenés de Rio en 2016 (100 m, 200 m). Elle était ainsi devenue la première sprinteuse à réussir ce triplé aux JO depuis l'Américaine Florence Griffith-Joyner en 1988 à Séoul.

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah pose avec sa médaille d'or, après avoir remporté le titre olympique sur 200 m, le 4 août 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 Ina FASSBENDER AFP/Archives

La Jamaïcaine a également surclassé cette année toutes ses rivales sur la ligne droite sur le plan chronométrique. Elle avait notamment réussi la 2e performance de l'histoire en 10 sec 54 sec, le 21 août à Eugene, à cinq centièmes seulement du sulfureux et vieux record du monde de "Flo-Jo" (10 sec 49, le 16 juillet 1988).

La joie de la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, championne olympique du 100 m devant sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce, le 31 juillet 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 Odd ANDERSEN AFP/Archives

Originaire du district agricole de "Banana Ground", marqué par une grande pauvreté et situé au centre de la Jamaïque, Thompson-Herah a décidé après les JO de quitter son coach Stephen Francis, qui l'entraînait depuis 2014.

"J'ai encore beaucoup de choses à faire dans l'athlétisme. J'ai été proche du record du monde, tout reste possible, je ne suis pas prête de raccrocher les pointes", a-t-elle assuré.

Thompson-Herah a été préférée aux championnes olympiques Sifan Hassan (5.000 et 10.000 m), Faith Kipyegon (1.500 m), Sydney McLaughlin (400 m haies) et Yulimar Rojas (triple saut). Warholm a lui devancé Armand Duplantis (perche), Eliud Kipchoge (marathon), Joshua Cheptegei (5.000 m) et Ryan Crouser (poids). L'Italien Marcell Jacobs, champion olympique surprise du 100 m, ne faisait pas partie des finalistes.

Les Américains Athing Mu (championne olympique du 800 m à 19 ans) et Erriyon Knighton (4e aux Jeux sur 200 m à 17 ans) ont reçu le titre d'"étoiles montantes" de l'année, une catégorie réservée aux moins de 20 ans.

© 2021 AFP